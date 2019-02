Cuarón triunfa en los Premios del Sindicato de Directores

Los Ángeles, Estados Unidos.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón triunfó hoy en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) al llevarse el galardón a la Mejor Dirección de un Largometraje por su aclamada película Roma.



Cuarón se impuso a Bradley Cooper (A Star is Born), Peter Farrelly (Green Book), Spike Lee (BlacKkKlansman) y Adam McKay (Vice).



Se trata del segundo premio de los DGA para Cuarón, ya que en 2014 obtuvo el mismo galardón por su filme Gravity.



El otro representante mexicano en la gala celebrada hoy en Los Ángeles, el realizador Carlos López Estrada, no pudo lograr el galardón a la Mejor Dirección de una Ópera Prima por Blindspotting, ya que en este apartado se alzó como vencedor Bo Burnham por Eight Grade.



Los premios del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Óscar, donde Roma figura como aspirante destacada gracias a sus diez nominaciones, las mismas que tiene The Favourite.



En los últimos diez años, todos los que recibieron el galardón al Mejor Director en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Óscar con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por Argo en los reconocimientos del Sindicato de Directores, pero fue Ang Lee quien se llevó el Óscar por Life of Pi.



Roma, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y que protagoniza la actriz debutante Yalitza Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en la Ciudad de México.



Esta película ha sido una de las grandes sensaciones fílmicas de la temporada al llevarse el León de Oro en el Festival de Venecia, ganar dos Globos de Oro (Mejor Director y Mejor Película Extranjera) y sumar ayer el Goya a Mejor Película iberoamericana.



Roma, la primera cinta en español que consigue la nominación como Mejor Película en los Óscar, luchará además en la gran gala del cine en los apartados de Mejor Director, Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Filme de habla no inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Guion, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.