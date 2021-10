Cuando el ´Pulpo´ hizo una faena

Martín Zúñiga está inscrito en la historia de las Chivas por haber formado parte del equipo que ganó el décimo título de Liga para el equipo, en el Verano 97 en la Final ante Toros Neza.

El portero militó en el Rebaño en dos etapas (1995-1999 y Verano 2002), y en la primera pasó de ser suplente a la titularidad desplazando a Eduardo Fernández.

De la portería a la TV

Hice radio, emigré a la televisión, llegó la invitación de Fox Deportes y comencé haciendo Copa Libertadores, ya que acá tiene mucha afluencia sobre todo cuando estuvieron Chivas, América y Pumas. Me he preparado sin que hiciera una carrera de comunicación, y yo los respeto mucho a ustedes (periodistas) porque se han dedicado a esto, y yo me dedico a analizar las acciones, siempre he pensado que podemos ser buenos complementos".

Una bienvenida muy brava

"Llego a Chivas en la temporada 1995-1996, y en la presentación de nosotros como refuerzos, la prensa fue muy punzante, además decían que llegaba de Tigres en paquete junto con Gustavo Nápoles y Mariano Varela. La primera pregunta es si iba a estar a la sombra de Lalo Fernández, y yo dije que iba a competir. Mi debut fue en la fecha 4 ante Cruz Azul y a partir de ahí ya no salí. No clasificamos por muchos detalles con el cambio de Osvaldo Ardiles por Leo Beenhakker, pero el equipo nunca se dividió, sólo no nos alcanzó"

´Tuca´ los bajó de la nube

Al no renovar Leo Beenhakker como técnico, Salvador Martínez Garza (QEPD) contrató en su lugar a Ricardo Ferretti, quien hizo varios ajustes en las Súper Chivas. "Tuca quiso refrescar, y puso transferibles a gente muy importante como Daniel Guzmán y (Alberto) "Guamerú" García. Renovó al equipo, y sumó mucha gente que tenía mucha hambre como (Paulo César) "Tilón" Chávez, Gaby García, "Tiburón" (Joel Sánchez), Sergio Pacheco y logró que el equipo fuera una familia.

Los resultados se dieron y nunca dejó que nos agrandáramos".

Noche sublime

De la infinidad de partidos como portero de las Chivas Zúñiga tiene uno muy presente.

"Fue contra Toros Neza, no la Final, sino uno de la fase regular del Verano 97, era la última fecha y ahí definíamos si quedábamos de líderes generales, y era muy importante porque queríamos jugar la Final en el Estadio Jalisco con nuestra afición. ¡Fue un partidazo! (Primero) le paré un penalti al ´Pony´ (Rodrigo) Ruiz, en el segundo tiempo (Gustavo) Nápoles anota, y después el ´Pony´ prende de aire un balón en el que yo logro reaccionar".

Llorar o reír

El domingo 1 de junio de 1997, Chivas conquistó su décimo título de Liga al golear 6-1 (7-2 Global) a Toros Neza con 4 goles de Gustavo Nápoles. "Después de muchos años no pudiera decir con precisión cuál fue el sentimiento que más me embargó, no sabía si reír o llorar. Yo me sentí campeón cuando cae el tercer gol (Nápoles) porque Neza no era fácil, tenía muy buenos jugadores, todavía quedaba más tiempo por jugar y no nos podíamos confiar a pesar de tener dos goles a favor, pero ahí corro y le digo a Camilo: "¡Somos campeones!".