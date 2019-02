Cruz Azul busca salir del paso incierto ante León

CIUDAD DE MÉXICO.

La presión por el título sigue rondando con creces en el entorno cementero, inclusive pese a las victorias. En la jornada anterior la Máquina venció por la mínima a Xolos, pero su gris presentación fue cuestionada por los reporteros en la conferencia de Pedro Caixinha. El técnico portugués perdió los estribos.

"El torneo pasado era porque jugábamos muy feo y ganábamos. Después por que intentamos jugar un poquito más bonito y perdimos; ahora porque venimos de tres partidos y nada más anotamos un gol. Yo no sé qué quieren, pero amigos, ustedes pueden decir lo que quieran, a mí me vale madres lo que ustedes digan; me entra aquí y me sale acá", declaró el estratega visiblemente molesto ante los cuestionamientos de la prensa.

No es para menos. El vigente sub campeón ha buscado cambiar su estilo de juego para el presente torneo con la intención de adelantar filas, pero ni lo ha conseguido ni ha podido cosechar la confianza suficiente. En su debut empataron con el Puebla como locales, para después caer en Guadalajara ante las Chivas. Después consiguieron una valiosa victoria ante Tigres y lograron vencer a Xolos como locales en la fecha más reciente, pero su juego no ha dejado certidumbre.

Para esta quinta fecha Cruz Azul tendrá que competir ante un León que viene de imponerse con autoridad. La Fiera comienza a tomar buen ritmo en este inicio de campaña. En su último encuentro León no tuvo piedad ante unos Gallos Blancos dispersos, y los goleó de visitante con un imponente 4-0. Pedro Aquino al minuto, Ángel Mena –ex cementero, por cierto- y doblete de José Macías confirmaron el buen arranque de los felinos, que si bien no tienen un gran acumulados en puntos, si ha demostrado talento y capacidad de juego para aspirar a grandes cosas.

Los dirigidos por Pedro Caixinha tienen en sus manos mejorar considerablemente si quieren pelear por el título. Su siguiente aduana será este sábado en el Nou Camp a las 19:00 horas, para buscar salir de su paso incierto y dar muestra de calidad como lo hizo en el campeonato anterior.