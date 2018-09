Critican abdomen de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que presume de su marcado abdomen.

Muchos de los usuarios que comentaron la instantánea, criticaron a la cantante, pues consideran que su abdomen ya no luce femenino. "Eres una gran mujer, guerrera de la vida, pero en mi opinión no dejes de ser femenina, es lindo ver que te cuidas, pero no dejes de ser femenina", se lee.



En la imagen, la cantante de 50 años saca la lengua y muestra el resultado del ejercicio.



"Me parece que la doña se conserva bien para muchas que tiene 20 y no hacen nada por la vida. Otros dicen que la cara, que si da asco, que si está vieja, bueno, la juventud no dura toda la vida, todos llegaremos a esa edad felicitaciones para Alejandra por mantener su espíritu joven alegre y con muchas ganas de vivir", dice uno de los comentarios.

Work it!??????

Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 16 Sep, 2018 a las 10:21 PDT



Recientemente, Guzmán dio de qué hablar por una fotografía en la que posa topless.