Critica Salgado trato disparejo

Durante un mitin que se desarrolló cerca del Zócalo de Acapulco luego de una marcha por la avenida Costera Miguel Alemán, Salgado afirmó que mientras que a él el INE lo trata en forma inquisidora con la fiscalización, a su rival de enfrente ( Mario Moreno ) no le da el mismo trato.

En protesta contra el Instituto Nacional Electoral ( INE ), Félix Salgado Macedonio denunció que el candidato a gobernador de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, ya rebasó el tope de gastos de campaña y hasta el momento el Instituto Nacional Electoral ( INE ) no lo ha investigado.

Según Salgado, el priista Moreno Arcos, va muy abajo en las encuestas de preferencia electoral.

"El (Moreno Arcos) se transporta en avión, come en buenos restaurantes, eventos en lujosos salones, publicidad a diestra y siniestra, muchos espectaculares que no tiene el número de folio de fiscalización del INE, lonas por todos lados y en un mes ya rebasó el tope de campaña pero el órgano electoral no dice nada", expresó Salgado Macedonio.

"El INE no ve para allá, pero sí ve para acá", dijo Salgado al referirse a la resolución que siete de los once consejeros aprobaron la cancelación del registro de su candidatura a la Gubernatura el pasado 25 de marzo.

Este viernes, el INE le comunicó a Morena que tiene prohibido promocionar en sus spots oficiales a Salgado mientras se mantenga cancelada su candidatura.

Los militantes y simpatizantes de Morena arrancaron la marcha en la estatua la Diana Cazadora y al frente del contingente iba Salgado, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, la diputada local, Celeste Mora Eguiluz, el secretario general con funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, la diputada federal, Rosario Merlín García.

Según los organizadores de la protesta, el número de participantes en esta nueva movilización rebasó las diez mil personas, que fue un número menor a la que se llevó a cabo en Chilpancingo el pasado miércoles 31.