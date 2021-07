Critica AMLO multa a Samuel

También, sancionó con 55.4 millones de pesos al Partido Movimiento Ciudadano (MC) y con 448,946 pesos al gobernador electo, Samuel García, por aportaciones en especie realizadas vía redes por su esposa e influencer, Mariana Rodríguez.

"Siento que no están haciendo bien las cosas en el INE y en el Tribunal, y no por los candidatos o precandidatos de Morena a Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos (...) No me da confianza estas decisiones la verdad, pero hay que respetarlos", acusó el presidente.

López Obrador defendió las candidatura a Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón para las gubernaturas por parte de Morena de Guerrero y de Michoacán, respectivamente, que fueron invalidadas por las autoridades electorales y las que acusó de no ser "demócratas auténticos".