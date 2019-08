Cristiano y Messi encabezan nominados a premio "The Best"

Cd. de México.



Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappe y Virgil van Dijk completan la decena de futbolistas nominados.



No están en el elenco el aún vigente ganador del premio, Luka Modric, ni Neymar ni Antoine Griezmann.



El premio The Best se entrega desde 2016, en sustitución del Balón de Oro.



Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Luka Modric (2018) han sido los galardonados en este nuevo formato.



Históricamente CR7 y Messi lideran la lista de ganadores con cinco premios cada uno en total.



Los diez finalistas para el The Best al Mejor Jugador, son:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus).

Frenkie De Jong (Holanda/Barcelona).

Matthijs de Ligt (Holanda/Juventus).

Eden Hazard (Bélgica/Real Madrid).

Harry Kane (Inglaterra/Tottenham).

Sadio Mané (Senegal/Liverpool).

Kylian Mbappe (Francia/PSG).

Lionel Messi (Argentina/Barcelona).

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool).

Virgil van Dijk (Holanda/Liverpool).