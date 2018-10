Cristiano Ronaldo: "No decidí marcharme por la salida de Zidane"

El portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en las filas de la Juventus, se destapa en una profunda entrevista concedida a la revista France Football. El delantero, de 33 años, ofrece en un extracto adelantado sus reflexiones sobre su salida del Real Madrid, el pasado verano, así como su relación con el mandatario del club blanco, Florentino Pérez. El portugués, autor de dos goles el pasado sábado en Empoli –ya suma siete en su primera temporada en el calcio, además de cinco asistencias– aborda también la acusación de violación que pesa sobre él en Estados Unidos.

En referencia a su marcha del Bernabéu, con destino a Turín, el futbolista introduce de inicio. "Logré muchas cosas buenas en Madrid y pasé momentos increíbles que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Recordaré también a la afición. Pero creo que después de nueve años allí, había llegado el momento de cambiar de club y mudarme", señala Cristiano, traspasado a la Juve a través de una operación cifrada en unos 115 millones de euros.

Posteriormente, el jugador habla sobre el deterioro de su vínculo con Florentino Pérez "Sentía que dentro del club, sobre todo el presidente, ya no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo; después, menos. El presidente ya no me miraba de la misma manera, como si ya no fuera imprescindible. Esto es lo que me hizo reflexionar sobre la posibilidad de marcharme del club. A veces, leía las noticias en las que se decían que había pedido salir del equipo. Algo de eso había, pero la verdad es que tenía la sensación de que el presidente no me iba a retener para que me quedara", expresa el luso.

En el mensaje, Cristiano asegura que su adiós al club de Chamartín no estuvo ligado al de Zinedine Zidane en el banquillo y niega que se debiera tampoco a una cuestión económica. "No decidí marcharme por la salida de Zidane. Sin embargo, es uno de esos detalles que confirmaban mi sensación sobre lo que estaba pasando en el club", dice, a lo que añade: "Si hubiera hecho de mi traspaso una cuestión de dinero, hubiera ido a China, donde hubiera ganado cinco veces más que aquí o en el Real. No vine a la Juventus por el dinero", indica.

Mientras él golea y disfruta con la camiseta bianconera, el Madrid añora sus goles. En total, 450 en 439 partidos. El curso pasado firmó 44 y por eso el protagonista de la portada de France Football cree que debería ganar el próximo Balón de Oro, galardón que ya ha conquistado cinco veces. "Lo dije muchas veces: ganar un sexto premio no es una obsesión. En mi corazón sé que ya soy uno de los mejores jugadores de la historia. Por supuesto que quiero ganar el sexto, sería una mentira decir lo contrario. Trabajo para eso y creo que me lo merezco", afirma en la entrevista.

Por último, en referencia a la polémica personal que trascendió recientemente y por la que Kathryn Mayorga (34 años) le acusa de una presunta violación en 2009, cuando firmó por el Real Madrid, se defiende con rotundidad. "Claro que esta historia interfiere en mi vida. Imagine lo que puede representar que alguien diga que usted es un violador", responde; "tengo una pareja, cuatro niños, una madre que envejece, hermanas, un hermano, una familia muy cercana. Sin hablar de mi reputación, que es la de alguien ejemplar", añade CR, antes de zanjar: "Sé quién soy y lo que he hecho. La verdad saldrá a la luz un día. Y la gente que me critica o que expone mi vida hoy, que la convierte en un circo, verá".