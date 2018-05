Cristian Castro y Luis Miguel terminaron amistad por Daisy Fuente

Cristian Castro y Luis Miguel terminaron su amistad por una mujer, así lo reveló el hijo de Verónica Castro en el programa argentino "La noche de Mirtha".



Cristian contó que en 1994 salió con la actriz y modelo Daisy Fuentes después de que ambos posaron juntos para la portada de la revista "Eres", situación que molestó a Luis Miguel.



"Cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho, Daisy Fuentes", reveló. Cristian aclaró que salió con Fuentes antes de que ella y "El Sol" iniciaran un romance.



"En todo caso me la robó Luis Miguel", dijo Cristian sonriendo, y aseguró que a pesar del distanciamiento que han tenido desde entonces, su admiración por el cantante continúa intacta.

"Me muero por Luis Miguel, lo sigo y lo seguiré siempre, me encanta", enfatizó.