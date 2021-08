Crisis económica y Covid han agravado la migración: ACNUR

Lepri habló con los medios de comunicación y explicó que los desastres naturales, la criminalidad, la crisis económica y la pandemia del Covid, "han tenido un impacto muy fuerte" en la migración y esto ha provocado que miles de personas de El Caribe, África, Centro y Sudamérica, hayan tenido que dejar sus hogares, para llegar a Tapachula.

Mencionó que los inmigrantes han ejercido una "presión muy fuerte" a la Comar, por lo que sugirió que la dependencia que dirige Andrés Ramírez, quien también trabajó en ACNUR en Chiapas en la atención de miles de refugiados guatemaltecos, aumente el personal, así como las salas de entrevistas a los solicitantes de refugio.

"Entonces si se logra aumentar y mejorar esta respuesta de atención a los solicitantes de refugio evitaremos que se convierta en una crisis", indicó.

Para evitar que la llegada de los inmigrantes a la frontera sur se vuelva en una crisis, se necesita del esfuerzo de "muchas personas de las instituciones", así como el trabajo de la sociedad civil y la participación de los organismos internacionales "para intentar contribuir a que la respuesta a las necesidades de las personas sean eficaces, efectivas y rápidas".

"No escondo que sí hay desafíos importantes. No estoy minimizando, pero creo que estamos a tiempo para que la situación crítica no se transforme en crisis", agregó, pero negó que haya presión del gobierno de Estados Unidos, para retrasar el papeleo de los solicitantes de refugio en México. "No hay ningún acuerdo para retrasar el papeleo" de los inmigrantes.

En las recientes horas se reanudaron las labores de solicitud de refugio en la Comar, después de varias semanas de haberse detenido, como consecuencia de un brote de Covid en la oficina de Tapachula.

Miles de inmigrantes hay llegado a hacer trámites, pero muchos de ellos no han respetado las medidas sanitarias, ante este tercera ola de la pandemia y solo este día en Tapachula se reportó que de los 90 hospitalizados por Covid en Chiapas, en esa ciudad hay 22.