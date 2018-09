Criptomonedas son utilizadas para defraudar alrededor del mundo

Cd. de México.

En la primera edición Versus, organizada por KIO Networks, la también académica de la Universidad de Standford debatió las ventajas y desventajas de las criptomonedas con Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008.



"Ha habido gente que ha sido sujeta a fraudes y que ha perdido todo, y también, los reguladores internacionales han tratado de normar y de encontrar de dónde viene el dinero, pero el gobierno se mueve lentamente y la tecnología rápidamente", manifestó Haun.



Haun expuso que las nuevas tecnologías suelen ser aprovechadas por la delincuencia y que en el año 2012, 30 por ciento del volumen operado con criptomonedas se relacionó con mercado negro.



"Ha habido mucho fraude y habrán más casos en juego, hay que tener cuidado. Ha habido ofertas iniciales de 8 mil millones de dólares, una cantidad inmensa", reiteró.



Las ofertas iniciales son un mecanismo que promueven las casas de cambio electrónicas (Exchanges) para que los compradores de criptomonedas adquieran una nueva en el mercado, el cual se conforma por unas mil 600, entre las que destacan Bitcoin y Ethereum.



Sin embargo, la especialista destacó que las criptomonedas pueden dar acceso a transacciones financieras a las personas desatendidas por los bancos.



"Dos mil millones de personas en el mundo pueden generar valor a la criptomoneda. La mayoría de la gente no tiene acceso a los bancos", destacó.



Recordó que cada vez es más común hacer envíos de dinero con criptomonedas porque el costo es menor en comparación con las comisiones que cobran las empresas por llevar a recursos de una región a otra.



Incluso, comentó que 60 millones de Bitcoin llegaron de Estados Unidos a México a través de Bitso el año pasado. Bitso es la casa de cambio electrónica de Bitcoin.



"En África hay familias que no tienen computadora, pero sí tienen celular y muchas de las criptomonedas funcionan con aplicaciones para celulares", apuntó.



A su vez, aseguró que las criptomonedas puede servir como un mecanismo para que desarrolladores y emprendedores reciban pagos.



"La generación millennial tiene poca confianza en las instituciones financieras. Leí que uno de cada tres invierten más en criptomonedas que en acciones de la Bolsa", mencionó.



Haun comentó que en Dubai se prevé que en el año 2020, las criptomonedas sean el principal método de transacción financiera.



"México, China y Japón están al centro, con un abordaje precavido, están regulando y analizando", comentó.



En tanto, Paul Krugman debatió que las personas sin acceso a la banca tampoco tienen acceso a internet.



"La gente que no tiene cuenta bancaria supongo que tampoco tiene internet, no entiendo cómo funcione", expresó.



"Las criptomonedas no dan señales de convertirse en una moneda. Si lo ves desde la perspectiva del romance de la tecnología, es algo que va a pasar", declaró.



Sostuvo que históricamente los problemas en los mercados de dinero surgen cuando se construyen sistemas con base a la sobrevaloración que les comienza a dar la gente.



En el caso de las criptomonedas, planteó que no son tangibles como el dólar.



"Me cuesta trabajo entender la estructura y la eficiencia (de la criptomonedas), y cómo funciona el sistema de validación, porque alguien tiene que invertir con recursos en ellas", reconoció el Premio Nobel.