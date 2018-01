Cree Romano en firmar con el Atlas

Luego de la reunión de casi dos horas con la directiva del Atlas, el timonel Rubén Omar Romano manifestó que este miércoles tendrán una segunda charla, en la que ve muchas posibilidades de que ya quede cerrada su vinculación con el equipo.



"Fue un día clave porque fueron dos horas de charla, de mucho intercambio, de opiniones, de tanto de la directiva como de la mía y creo que concordamos en muchas cosas", dijo Romano.



"Quedamos en que mañana (miércoles) nos volvíamos a juntar, ya con la directiva más completa, con gente que viene de México y vamos a tener otra vez una reunión, me imagino yo que puede ser para finiquitar cosas y definir. Así lo puedo entender".



Romano es la opción más adelantada que tiene la dirigencia de los Zorros, luego está también la posibilidad que se mantenga Gerardo Espinoza, mientras que la Víctor Manuel Vucetich luce un poco más lejana.



"(Me quedo) con la claridad con la que se manejaron todos los puntos, con la intención que hay de ambas partes de buscar revertir esto (el paso del equipo), de cómo hacerlo, qué buscar y entonces creo que fue una charla muy productiva.



"Con eso me quedo, de que me gustó, me entusiasmó y ahora a esperar la reunión de mañana para terminar de finiquitar cosas que ellos tienen en mente y que yo también tendré en mente", añadió.



Una de las posibles fórmulas es que incluso Espinoza se quede como auxiliar de Romano.



Los Zorros ligan 3 derrotas en este Clausura 2018 y ocupan el último sitio de la clasificación, junto con los Lobos BUAP.