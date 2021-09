Crece comercio informal

Comentó que el comercio no formal de comida creció de una manera importante en este año y medio que lleva la contingencia, abriéndole la llave a la informalidad, en donde del total de empleos generados en el país que dio a conocer el Gobierno Federal de los 10 millones de empleos, de los cuales el 6.4 son informales, en donde el formal solo creció 1.5 que es en donde se encuentran los empresarios de Canirac.

"Estamos viendo como esta creciendo la informalidad y esto es un tema muy delicado, porque de rato no habrá donde obtener impuestos, pero también nos han dicho que es algo que no pueden controlar, ya que muchas veces están dentro de casas, cocheras o terrenos por lo que las autoridades no pueden invadir propiedad privada y de esto se aprovechan algunos", dijo.

"Obviamente no estamos en contra de que la comunidad busque salir adelante económicamente, pero se requiere que todo sea bajo la formalidad y que haya una competencia leal para evitar que quienes están legalmente establecidos", agregó.

Reyna Quiroga indicó que se requiere que todos contribuyan con el país, que haya empleos formales y registrados, solo de esta manera se podrá salir adelante económicamente hablando y no de una manera informal.

Indicó que en Tamaulipas es en donde más se esta viendo este crecimiento informal, tomando en cuenta también la migración que existe de personas que vienen de otros países quienes están siendo contratados por lo informal y de esta manera provocan una competencia desleal.