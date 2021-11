Crea The Monster terror en sus rivales

Al miembro de la Freak Family le encanta tomar una hoja y empezar a dibujar lo que más tarde plasmará en su imagen, tomando como base algún protagonista de historietas, combinándolos con su personaje, logrando fusiones impactantes.

“No terminé la escuela, pero tengo la dicha de diseñar mis propias máscaras, de personalizarlas porque a mí lo que me gusta es estar intercambiando e interactuando con personajes de cómics para darle variedad a la gente que vea un cambio y no la misma máscara todo el tiempo.

“La inversión es un poco menos que alguna máscara profesional de una tela japonesa, pero aún así el tiempo que se le dedica es la máxima inversión, ya que si me aviento tres semanas, ideando, pensando diseñando, empiezo a dibujar y me voy soltando, y si no me gusta cómo queda le hago desgarres, cocidas, cicatrices, no sé lo que sea necesario”, afirmó el primogénito del Hombre Bala.

Pese a provenir de una dinastía de nombres como el de su mamá India Sioux, su tío Pirata Morgan o su primo Rey Bucanero, confiesa que el camino dentro del pancracio ha sido complicado.