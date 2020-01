Crea la escuela una comisión tras ataque

Ciudad de México.

Una comisión con autoridades estatales, expertos médicos y directivos del Colegio Cervantes encabezará los lineamientos para ayudar a la comunidad educativa afectada por el tiroteo que un niño de 11 años protagonizó ayer en Coahuila.

En un mensaje, se anunció un día después de la muerte de una maestra, suicidio del niño agresor y lesión de otras seis personas dentro de la escuela, que la prioridad será la atención psicológica de maestros, alumnos y padres de familia, antes que la reanudación de clases.

El equipo de trabajo estará integrado por trabajadores de la Secretaría de Salud estatal, Fiscalía General del Estado, especialistas en psiquiatría y psicología, así como los directivos del instituto privado.

Para Gerardo Cantú Garza, coordinador del equipo de intervención en crisis de Nuevo León, se deberá detectar de manera oportuna a las personas emocionalmente más afectadas.

"Quisiera primero platicar con personas que estuvieron en el evento, (el plantel) se va abrir cuando sea oportuno, lo más importante es cuidar la salud y prevenir las complicaciones de la gente implicada, principalmente los niños", explicó.

"(A la comunidad estudiantil) Que estén tranquilos, que asistan a las juntas que vamos a tener con ellos, que puedan expresar verbalmente lo que ellos pensaron. Por lo pronto, no se piensa en cuestiones de farmacología ni cosas de esas, vamos a evaluar factores de riesgo y la gente que tenga más riesgo es la que va a recibir más atención".

En la misma conferencia, el directivo del Colegio Cervantes, Antonio Méndez Vigatá, explicó que no sólo tomarán en cuenta el operativo mochila como forma de evitar más tiroteos como el que ayer realizó un menor de edad.

"Tendremos que reforzar lo que haya que reforzar para que esto no se vuelva a repetir, no quiero comprometerme a una sola estrategia, porque a lo mejor no va a ser una sola estrategia, puede ser que se requiera de muchas más acciones, tenemos que definirlo", respondió a la prensa.

El Secretario de Salud estatal, Roberto Bernal, reveló que los tres niños, dos niñas y un maestro heridos por balas están en condición estable.

"Hubo uno que se tuvo que operar, tuvo una laceración hepática que ya está resuelta, y espero que en los próximos días los cinco niños se den de alta, igual que el maestro", expresó.