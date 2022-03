Corte Suprema no revisará anulación de condena de Bill Cosby

Un vocero de Cosby expresó su "sincera gratitud a los jueces" por el fallo en nombre de Cosby y su familia y dijo que fue víctima de "un reprobable engaño" por parte del fiscal y el juez de primera instancia en el caso.

UNA VICTORIA

"Esta es verdaderamente una victoria para el señor Cosby, pero muestra que hacer trampa nunca lo llevará a uno lejos en la vida", dijo el portavoz Andrew Wyatt en un comunicado, una vez más señalando a los funcionarios judiciales en los suburbios de Filadelfia, como lo había hecho durante ambos juicios penales

Según Wyatt, Cosby, de 84 años, goza de buena salud a pesar de ser legalmente ciego. "Mucha gente está pidiendo proyectos para él", y está considerando una última gira de standup, dijo Wyatt.

El fiscal de distrito Kevin Steele, en el condado de Montgomery de Pensilvania, dijo que pedirle al tribunal superior que reviviera el caso "era lo correcto", incluso si era una posibilidad remota. Agradeció a Constand por su valentía y le deseó lo mejor.

EL CASO

Cosby nunca firmó un acuerdo de inmunidad en el caso. Y el predecesor de Steele, Bruce L. Castor Jr., nunca puso nada por escrito ni le dijo a nadie en su oficina al respecto. Nunca lo mencionó en público hasta que surgieron nuevas pruebas y el caso se reabrió una década después.

Durante la declaración, Cosby, aparentemente despreocupado, dio respuestas largas y conscientes a las preguntas de los abogados de Constand. Detalló su relación sexual con una serie de mujeres jóvenes, algunas de ellas adolescentes, a lo largo de los años. Y recordó haber dado a varias de ellas, incluida Constand, alcohol o pastillas mientras él permanecía sobrio.

"No la oigo decir nada. Y no la siento decir nada. Y así continúo y entro en el área que está entre el permiso y el rechazo. Nadie me detiene", dijo Cosby en la declaración de 2006 al describir un encuentro sexual que se produjo luego que él le dio tres pastillas para el estrés, que Constand dijo que la dejaron inconsciente.

EL ARRESTO

Fue arrestado el 30 de diciembre de 2015, pocos días antes de que prescribiera el caso de 12 años. Steele lo había reabierto luego que acudiera a un tribunal federal para solicitar que se publicara el testimonio de Cosby en la demanda de Constand que permaneció sellado durante años.

Cosby, después de rendir testimonio durante cuatro días, le pagó 3,4 millones de dólares a la demandante para resolver el caso.

Fue a juicio en el caso penal a las afueras de Filadelfia en junio de 2017. El jurado no pudo llegar a un veredicto. Menos de un año después, luego que los informes de prensa sobre el abuso sexual de mujeres por parte del magnate del cine Harvey Weinstein dieran vida al movimiento #MeToo, un segundo jurado condenó a Cosby por drogar y abusar sexualmente de Constand.