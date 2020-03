Corren riesgo por cobrar sus becas

Miguel Alemán, Tam.- Debido a la entrega de becas del programa federal que se realiza para jóvenes sin estudios, ni trabajo, largas filas de personas se formaron sobre la banqueta de la Avenida Hidalgo, lo cual no fue bien visto por las autoridades municipales, ante la contingencia del Covid-19 y las recomendaciones del Sector Salud para poder evitar aglomeraciones.

"Se me hace muy insensible e irresponsable de su parte, realizar concentraciones de gente para la entrega de becas federales que se están llevando a cabo, tan es así que yo les negué el Centro Cívico, donde iban a estar 800 personas amontonadas, pero ellos por su cuenta, sin pedir anuencia, ni autorización a nadie, están entregando esas becas", consideró el alcalde Servando López Moreno, tras ser cuestionado al respecto.

NO SON LAS FORMAS

"Sabemos que si son necesarias para los jóvenes, hay que decirlo, pero hay formas para entregarlas, así como anduvieron casa por casa, levantando cuestionarios del censo y firmas, así podrían haberlo hecho para entregar estos apoyos, a fin al cabo ya tienen ellos un padrón bien detectado de quienes son sus beneficiarios, por lo que podían entregarlo casa por casa y no tener a la gente amontonada, porque eso va en contra precisamente de las recomendaciones y medidas preventivas que estamos teniendo y tomando en cuenta para evitar aglomeraciones, porque eso puede causarnos problemas de contagios, no solo de coronavirus, sino también de AHN1, gripas u otras enfermedades respiratorias que queremos evitar aquí en Miguel Alemán para que no se confundan unas con otras", explicó el edil.