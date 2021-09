Coronado en Las Vegas

"Es para nosotros un honor poder entregarle todos estos premios a un gran ser humano, un latino ejemplar en toda la extensión de la palabra", dijo Pablo Castro Zavala, presidente del Paseo de las Estrellas en Las Vegas y principal organizador del homenaje.

"Emilio no solo es un productor exitoso, un ejemplo de esposo, padre de familia sino una persona que ayuda mucho al latino cada vez que puede.

"Estamos muy agradecidos con su presencia aquí en la Capital del Entretenimiento".

Entre los premios que le entregaron está la corona que le da el título de "El Rey de la Herencia Hispana".

"Les agradezco a todos por tantos reconocimientos, es una cosa tan bonita tu sabes nunca he recibido una corona y nunca pensé en la vida en recibir una corona y yo pienso que lo dediqué a una nueva generación de hispanos de muchachos que tienen sueños que están posiblemente más educados que nosotros y que se que van a llegar muy lejos", expresó.

TODOS PUEDEN TRIUNFAR

"Quiero dejar ese legado de que si yo y Gloria (Estefan) pudimos salir adelante a pesar de muchos inconvenientes que tuvimos en nuestras vidas, cualquiera puede triunfar en este hermoso país.

"Confío mucho en que las nuevas generaciones harán cosas interesantes".

Emilio es de las personas que le gusta ser agradecido con las personas que le han ayudado en su carrera.

Es por eso que desea compartir estos premios con su gente de México.

¿Qué representa México para Emilio Estefan?

"México representa mucho talento, gente muy noble gente que representa una generación que ha enseñado al mundo tantas cosas lindas yo he tenido la dicha de trabajar con grandes artistas Banda el Recodo, Thalía, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Cristian Castro.

"Te puedo decir cada vez que he pasado tiempo en México como de Brasil, Puerto Rico, República Dominicana aprendes. Lo que si me he dado cuenta que México siendo uno de los poderes más importantes latinos que tenemos es importante la unión porque cada vez vamos a seguir creciendo".

ORGULLO LATINO

El comité organizador también le dio a Emilio una corona más para su esposa Gloria, ya que de igual forma ha contribuido a poner el nombre de los latinos en lo alto en todo el mundo.

Debido a que se encuentra trabajando, la cantante no acudió al evento, pero envió muchos saludos a través de Emilio.

ALISTA PELÍCULA

Debido a que la historia de Emilio Estefan y su esposa Gloria es motivo de inspiración para todos aquellos latinos que desean triunfar en el mundo es que ya se prepara la película basada en sus vidas.

¿En qué va el proyecto de la película?

"Muy bien, ya acabando el libreto y creo que va a ser muy buena porque va a representar lo que es la historia de muchas, muchos ´dreamers´ mucha gente que llega este país con sueños y que de momento pueden lograr muchas cosas sobre todo yo si creo que hay una nueva generación que va a lograr cosas increíbles", agregó.

Emilio cada día trata de dejar enseñanzas positivas en este mundo y es por eso que a sus hijos les da consejos que a el le hubiera gustado escuchar de niño.