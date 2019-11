'Coquetea' Interjet con modelo low cost

Con su tarifa light, la aerolínea, que opera con un modelo de alta eficiencia con amenidades que no hay en el bajo costo, oferta boletos de avión en un paquete que incluye únicamente equipaje de mano, lo que es muy similar al modelo de bajo costo, explicó Juan Antonio José, analista y consultor aéreo independiente.



"Se asemeja mucho porque lo que hacen es segmentar, te doy un asiento, pero ¿quieres algo adicional? Eso te lo cobro", comentó.



En un vuelo de ida de la Ciudad de México a Los Cabos, con tarifa light, el costo del boleto es de mil 553 pesos con costo adicional por equipaje documentado, selección de asiento y cambio de itinerario, de acuerdo con un ejercicio realizado pro Grupo REFORMA.



Mientras que con tarifa priority, la de mayor costo de la aerolínea, el precio es de 3 mil 704 pesos e incluye dos maletas de hasta 50 kilogramos, selección de asiento y cambio de itinerario.



El modelo de bajo costo consiste en reducir al máximo los costos sin vulnerar la seguridad para ofrecer vuelos a menor precio y cobrar por separado casi todos los servicios adicionales como comida y equipaje.



El analista dijo que otro factor que podría llevar a Interjet hacia ese modelo es su estructura operacional, en la que ha buscado operar más vuelos con un número de personal similar.



Sin embargo, sostuvo que frente a la reconfiguración que atraviesa la empresa, su reto será mantenerse con los diferenciadores y no migrar hacia un modelo completamente de bajo costo.



"El reto que tiene es no perder esos diferenciadores que la hacen propia. Sería un error, creo que el reto es mantener esos diferenciadores y lograr la rentabilidad manteniéndolos", comentó.



Consideró que Interjet ha conseguido lo que ninguna otra: operar con un modelo intermedio entre el modelo de bajo costo, donde determinados servicios se cobran adicionalmente, y el legacy, que incluye un servicio completo, lo que le ha ayudado a tener una buena aceptación de los pasajeros.



Con su actual modelo, dijo, la aerolínea de Miguel Alemán Magnani ha conseguido ofrecer diferenciadores como equipaje incluido o algún snack durante el vuelo, pero a un precio menor que Aeroméxico, que da un servicio completo.



Juan Antonio José aseveró que migrar al modelo low cost implicaría entrar a competir con dos aerolíneas, Volaris y VivaAerobus, que ya tienen estudiado su mercado.



"Es entrar a competir a un mercado que ya tiene sus líderes, donde ya hay oferta consolidada", dijo.



Además, expuso, tampoco se trata de llenar aviones por llenarlos, sin tener una alta rentabilidad.



Fernando Gómez, analista de la industria de la aviación, opinó que este modelo no sería el ideal a seguir para Interjet, pues no garantiza que eso la libere a largo plazo de los problemas financieros que enfrenta.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca cobrarle a Interjet 549.2 millones de pesos por deudas de IVA acumuladas entre 2013 y 2017.