Convoca López Obrador a buscar salida pacífica en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las partes confrontadas en Venezuela a que se sienten a dialogar para buscar una salida pacífica y que no haya violencia, manipulación, confrontación y polarización.

A pesar de que reiteró que no busca involucrarse en un asunto que está muy polarizado porque "no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa", el Presidente pidió en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que para atender el asunto de la ayuda humanitaria en Venezuela, que las autoridades acudan a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Cruz Roja y que no se politice este tema.

"Voy a decirle algo importante: convocó respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convocó.

"No a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia, esa es mi postura: solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez: nada por la fuerza todo por la razón y el derecho", expresó.

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos pidió a México reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

"No quiero meterme en esto es muy claro. México va a ser respetuoso de la decisión de otros pueblos y otros gobiernos. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quiénes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias o se metan a nuestras casas y no olvidemos el derecho al respeto ajeno es la paz", afirmó.

El Ejecutivo federal sostuvo que su administración mantiene relaciones de respeto con Estados Unidos y negó cualquier tipo de presión.

El Presidente se sumó a la manifestación de protesta y se solidarizó con el periodista de Univision, Jorge Ramos, que fue retenido ayer por el gobierno de Venezuela, tras una entrevista que sostenía con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

"Desde ahora le expreso mi solidaridad, lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado", dijo.