Convoca con honestidad a transformar Tamaulipas

´´Yo en lo personal no soy terrateniente, no acaparo riquezas ni soy grupo o representante empresarial o de grupos, todo lo que tengo lo he hecho con mi trabajo y esfuerzo honesto como la mayoría de los tamaulipecos´´, destacó.

Al preponderar que es partidario de la honestidad y que no debe ser vista como una virtuosidad sino como un valor, el precandidato a la gubernatura de Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ), Américo Villarreal Anaya convocó a los morenistas a un despertar de conciencia que ha iniciado ya en el estado con la Cuarta Transformación.

Estamos listos para ir a recorrer el estado, agradecerles personalmente y que me conozcan y escuchen y trabajar juntos por nuestro estado´´.

Y enfatizó:

´´La honestidad como tal debe ser un principio que rija en nuestras vidas y actos y como tal cultivarlo´´.

EN MARCHA

El precandidato Villarreal Anaya, en entrevista con EL MAÑANA-TV, habla sobre las primeras incidencias de este periplo -por ahora- dirigido a la militancia.

Luce de un buen humor, sonriente, vestido con su chamarra guinda y se da un rápido vistazo antes de ingresar al ángulo de las cámaras, se acomoda en el sillón y pide a sus acompañantes guardar silencio para atender la entrevista. Antes medita por unos segundos y se declara dispuesto a iniciar.

- ¿Cómo se siente en este proceso de precampaña, después de ser electo precandidato de Morena?

"Me siento muy bien, sorprendido por el cálido respaldo de los compañeros del partido del Movimiento que nos han apoyado en forma decidida, iniciamos el viernes (7 de enero) en Matamoros el sábado 8 en Reynosa y el domingo 9 en Río Bravo y ha sido una oportunidad para presentarme, saludarlos y agradecer el respaldo.

´´El proceso de selección de candidato cumplió con las bases y requerimientos legales y electorales, sé que todos traían sus propias encuestas, tal vez sus números les hicieron asumir que tendrían un resultado favorable, pero las encuestas y sondeos hechos por Morena fueron transparentes y abiertos a la vista de todos, todos pudieron seguirlos, sabemos que habrá quienes difieran o cuestionen, es su derecho, pero ese proceso ha sido democrático y nos sentimos altamente honrados de resultar electo como precandidato´´, expresó Villarreal Anaya.

ALTA RESPONSABILIDAD

- En una entrevista para EL MAÑANA, usted expresó desear ser gobernador para servir servir a los tamaulipecos?

´´Efectivamente lo expresé y lo reafirmo, tengo un antecedente de historia familiar, mi padre (Américo Villarreal Guerra, QEPD) fue gobernador de Tamaulipas en el periodo de 1987 a 1993 y yo fui testigo de su trabajo, esfuerzo y compromiso, hoy asumo este reto y representación ante la Militancia de mi partido con la más alta responsabilidad de trabajar y servir hasta donde mi límite me lo permita´´.

´´Creo que ya urge un despertar de consciencias y este ha iniciado ya, y el trabajo que coordina en nuestro país el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador es ejemplo de ello´´, manifestó.

El precandidato que inició reuniones con la militancia morenista se pronunció porque los servidores públicos y políticos no concluyan sus mandatos o ejercicios como los nuevos ricos, que no se realicen negocios al amparo del poder y sobretodo que no se juegue con las esperanzas del pueblo.

No mentir, no robar y no traicionar serán principios que en su momento Américo Villarreal Anaya integrará como esencial en su campaña. Admite tener una buena amistad con sus compañeros de partido y en especial aquellos que quedaron a la saga en el proceso interno de Morena, por lo que reveló que tendrán espacio de participación en su proyecto político para Tamaulipas.

MANO EXTENDIDA

´´Conmigo tendrán siempre a un colaborador y tendré mi mano extendida en forma amigable, nuestro compromiso y prioridad serán por ahora los militantes y si me hacen su condidato, los tamaulipecos, y vamos a trabajar con mucho ánimo y con el compromiso de entregar nuestro mayor esfuerzo.

Las limitantes que la ley electoral impone -por ahora- impiden abordar propuestas e ideas que llegado el momento se expondrán a los ciudadanos, por ahora se concretó a reiterar su agradecimiento a Morena de brindarle la valiosa oportunidad de representarlos en esta estado y después en el proceso electoral por la gubernatura.

´´Estamos listos para ir a recorrer el estado, agradecerles personalmente a mis compañeros morenistas, y que me conozcan y escuchen y trabajar juntos por nuestro estado, Tamaulipas un estado privilegiado a nivel nacional que cuenta con una amplia riqueza por sus regiones contrastantes y en donde yo solo vengo a sumarme y servir con mucha responsabilidad y gratitud´´.