Convoca AMLO a 'expertos' para purga en INE y TEPJF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él será quien presente la iniciativa de la reforma electoral y para ello convocará a personas con "experiencia" para la elaboración del proyecto. "Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, va a ser integral. Vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no hay obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados.



"Como tengo esa facultad, también como otros y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben el porqué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos", comentó López Obrador en conferencia.