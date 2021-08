Controlan los precios ¿y a los comisionistas?

La comisionada de la CRE, Leticia Campos, señaló que esas mafias sin regulación son las que están fijando los precios en el mercado.

"Los comisionistas que van a cargar los cilindros o sus camioncitos de pipa, nadie sabe a quién pertenece el camión, no tenemos registradas las placas, no sabemos cómo se llaman los trabajadores; están sin regulación y están participando directamente en la determinación del precio final de venta al usuario. Eso puede ser muy peligroso, no saber si es gente preparada o no la que entra a los hogares", expuso en entrevista.

La CRE, dijo, tiene control de los distribuidores (empresas que tienen plantas de almacenamiento), pero no de quienes llevan el gas a los usuarios.