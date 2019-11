Contra el aborto

Inesperado tiene un mensaje provida, profamilia, promujer, nos habla del perdón, de la vida y de la esperanza; si todas las madres tuvieran un vientre de cristal, ninguna abortaría porque verían el milagro que llevan dentro, su hijo Eduardo Verástegui, Actor

El actor orgullosamente tamaulipeco Eduardo Verástegui de visita en Reynosa hace una atenta invitación al público a ver su cinta “Inesperado” que busca concientizar a todos los jóvenes con el tema de la vida y el aborto, así como a los hombres hombres respecto al respeto a la mujer y a los padres de familia que deben ser apoyo incondicional de los hijos antes situaciones inesperadas

Inesperado, es documental sobre el aborto basado en un caso real de Abby Johnson que estando a favor del aborto y después siendo una mujer provida y cuenta un testimonio muy poderoso de lo que es la vida, pues trabajó para la multinacional del aborto Planned Parenthood como directora, renunciando en octubre de 2009 después de ver un aborto por ultrasonido que la marco de por vida”

BUSCA CONCIENTIZAR

Verástegui, se encuentra en una gira que busca llevar su película a todos lo rincones de la República Mexicana, para que los jóvenes se informen sobre un tema donde aún existe mucha confusión y que los hacen pensar con engañosos movimientos y campañas que “el producto” no siente y que cada quien tiene derechos sobre su cuerpo, ¿pero donde quedan los derechos de es bebé que no se puede defender?.

Pero en entrevista con los medios de comunicación Verastegui dejo claro que ser provida no es solo abordar el aborto, también significa ver por lo niños de la calle, ver por los adolescentes que sufren por la mujeres que son violentadas o abandonadas, maltratadas, ver por lo enfermos que no tienen recursos para pagarle a un doctor, por los viejitos que están muriendo de tristeza en un asilo, pero dijo que es tarea de todos.





DE GIRA 32 ESTADOS

El estreno de Inesperado fue el pasado 25 de octubre en México y desde entonces desplegó una estrategia promocional similar en los 32 estados del país, de los cuales lleva más de 22 y ahora toco el turno a Tamaulipas en donde contó con el apoyo del Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas para la proyección a más de 20 mil jóvenes, unos gracias al apoyo de empresarios particulares que donaron funciones.

Sobre asuntos relacionados con la vida en México, dijo, “Somos la mayoría. Pero a veces, la mayoría no tiene las mejores conexiones. Las minorías tienen el dinero, tienen las influencias y tienen el marketing. Hacen mucho ruido a su paso e informan lo que les conviene por que “el aborto” es negocio redondo y redituable para muchos”.

Verástegui dijo que a pesar de que ha sido criticado y casi “crucificado” por su movimiento sabe que en México no esta solo”:“No estoy en contra de la corriente, aunque así pareciera, la mayoría de México es provida: 85 por ciento”.





¿QUÉ LO IMPULSA?

“Son muchas cosas lo que me ha impulsado, primero lo que te inculcan en casa, el perdón, el respeto a vida de los demás , ayudar y servir a los demás, pero muchas veces esos valores se quedan ahí no se ponen en practica, aunque están sembrados no florecen, pero en mi caso fue una experiencia la que cambio mi vida, cuando yo me preparaba para un personaje de la película Bella, hace 15 años donde fui como actor y productor, la temática era el aborto y fui a una clínica de aborto como actor de método para preparar mi personaje, ahí conocí a Lorena una chica de México, que iba a abortar, con cuatro meses de embarazo y por mi culpa perdió la cita y le dije no estas sola y eso fue una señal, finalmente ella tuvo al bebé, incluso lo llamaron Eduardo, esa fue una gran experiencia que me cambio la vida y me marco, pues salve la vida de un ser humano”.

Y desde encones Verastegui empezó todo los sábados a visitar estas clínicas a poner el hombro para ayudar a quienes buscan abortar, que en EU la mayoría son mexicanas y lo hacen por el temor a ser deportadas y para ellas era su única salida y por eso el apoyo a estas mujeres ayudándoles a buscar otra opción.





LO CRITICAN

Este actor no tira la toalla antes esta titánica labor y aunque lo critican sigue avante:“Me criticaron y me dijeron por que te metes sino eres mujer, y mis respuesta fue, no esto también es tema de hombres por que una mujer no se embaraza sola, pero va más allá de eso, el mensaje a los hombres es que asuman su responsabilidad, y que no salgan corriendo cuando la mujer más lo necesita y la verdad es un acto cobarde”.

Y agregó: “Aquí estamos defendiendo al que no se puede defender, en México no quieren legislar a favor de la pena de muerte para delincuentes, pero si quieren legislar a favor del aborto que es la muerte de un bebé inocente que no cometió ningún delito, hay que defender la vida y el derecho a nacer”.