Continuidad del 'Tata' depende de resultados

Ni siquiera Yon de Luisa puede asegurar que Gerardo Martino, técnico de la Selección, estará en el próximo Mundial.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, de cara a los tres importantes juegos del cuadro Tricolor en la eliminatoria mundialista, fue claro al mencionar que nadie, ni el mismo Tata tiene asegurado su lugar en Qatar: "En la vida no hay garantías, hay que salir y ganarse el trabajo", dijo, pero suavizando el tema continuó: "Estoy confiado en su labor y estoy convencido de que es la persona idónea para llevar al equipo a la Copa del Mundo".

México jugará este jueves contra Jamaica en Kingston, para después recibir el domingo 30 a Costa Rica y el miércoles 2 de febrero a Panamá en la cancha del Estadio Azteca.

Partidos en los que se deben recuperar los puntos perdidos en los partidos de final de año, frente a Canadá y Estados Unidos.

Yon de Luisa le ha pedido a Martino los nueve puntos de esta triple Fecha FIFA: "Pedir no empobrece, y pido tres victorias, pero si conseguimos siete puntos estaríamos muy contentos".

En las pasadas jornadas FIFA en las que se han jugado tres partidos, "hemos sacado siete puntos, y estamos convencidos de que esto se puede repetir", aseguró el directivo.

Se viene la parte final de la eliminatoria, después de estos juegos, quedarán otros tres, en los que México puede asegurar su pase a la Copa del Mundo.

"La buena noticia es que de los seis juegos que quedan, cuatro son en casa, y dos contra rivales directos: Panamá y Estados Unidos. Esperamos que todos hagan su chamba, porque vamos a clasificar y como líderes".

La Selección es tercer lugar del octagonal, con 14 puntos.

NIEGA SER EL SALVADOR YO NO SOY LA SOLUCIÓN: FUNES MORI

Rogelio Funes Mori desde que consiguió su nacionalidad mexicana se convirtió en un hombre de confianza de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, es por eso que es de los infaltables en sus convocatorias para los partidos de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, el delantero de los Rayados de Monterrey declaró que él no es el amuleto que necesita el cuadro Tricolor para conseguir el pase al anhelado quinto partido en el Mundial, "No, para nada. Creo que no soy la solución", declaró.