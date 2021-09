Continúa la lucha para localizar desaparecidos

Debajo del puente vehicular destacan los rostros de personas no localizadas, hombres y mujeres que tienen diversas historias pero con el común de ser buscados por algún familiar.

Por ello persiste el recuadro con frases de aliento. "No sé dónde estés, pero yo te voy a encontrar", "Te sigo buscando, jamás me olvidaré de ti", "No busco culpable, solo queremos tu regreso", "De pie hasta encontrarlos", se lee.

También están las fichas de búsqueda.

Dentro del mural hay al menos 50 rostros de personas no localizadas, y se hace énfasis en la importancia de que los ciudadanos brinden cualquier información que permita encontrarlos. "No tengas miedo llama a los números de los colectivos, tu información será útil para los familiares".

De acuerdo a los organizadores, este mural se creó con permiso del ayuntamiento de Reynosa, quienes ofrecieron el espacio tras varias solicitudes de tener un sitio público para evidenciar las miles de personas no localizadas en Tamaulipas.

El punto donde se colocó el mural es uno de los más transitados de Reynosa, con decenas de rutas del transporte público y taxis, por ello se mantiene abierta la invitación a cualquier persona que tiene a un familiar desaparecido para colocar su fotografía.

Aunque a más de un mes de haberse inaugurado, el tiempo, el constante paso de unidades motrices y las condiciones de clima han dañado algunos de los carteles o fotografías.