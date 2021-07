Continúa la batalla legal

LA AMENAZAN

El capítulo más reciente de su complicada relación, de acuerdo con la revista “TVyNovelas” lo ventiló Lavat en sus redes sociales quien aseguró que fue amedrentada.

“Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso”, contó.

“Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo … o sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que les corresponde… además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc) es también conflictiva”.

De acuerdo con la revista, Adriana lleva tres demandas interpuestas por su exesposo para disminuir la pensión de sus hijos. También señaló el papel de la esposa actual de Rafa, la modelo Jaydy Michel, quienes se casaron en 2011.

La actriz espera que su lucha ayude a cambiar el patrón de violencia que viven muchos.