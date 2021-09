Contarán su vida

"La Güerita Consentida" habló de su posición como madre en el caso que hizo público su hija en marzo pasado,cuando a través de Instagram publicó que fue víctima de abuso en su propia casa.

Al cuestionarle cómo la ha apoyado en este asunto dijo que como lo hacen todas las mamás.

"Cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasa nada, porque la verdad no pasó nada", afirmó la cantante.

ORGULLOSA DE SU HIJA

"Estoy muy orgullosa de ella porque es una niña preciosa, bien educada, sana, noble y trabajadora", agregó la intérprete, quien fue madrina de la inauguración de la panadería El Castaño en Apodaca.

Con respecto a su serie, señaló que hay propuestas de actrices, aunque a ella le gustaría una.

"Me encantaría mi hija, ella ha tomado cursos dramáticos, pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho que es con Angelina (dijo al referirse a Angelique)", comentó sonriendo.

Ha estado escribiendo mucho, dijo, para no dejar fuera ningún detalle de su vida.

"Me han estado entrevistando demasiado para esta opción que tenemos, para mostrarle al público lo que ha sido mi historia desde antes de Límite y después", aseguró.

TRABAJO Y ESFUERZO

"Tengo dos opciones, pero ya me decidí por una. Yo quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes ya conocen, no quiero tampoco que digan: ´¡Ay, pobrecita Güera!´, porque (de) pobrecita no tengo nada".

Con 50 años recién cumplidos, la cantautora de "Te Quedó Grande la Yegua" aseguró que la respalda una carrera de trabajo y esfuerzo.

"En una industria de hombres en la que me han hecho a un lado y me he ido por gusto porque no quiero batallar", señaló, "me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel, que no me olvida y me exige regresar y en eso estoy".

Después de un año y dos meses de inactividad por temas de pandemia, Alicia retomará su gira próximamente en Houston, además planea varias fechas junto a Bronco.

La nicolaíta se mostró agradecida con Dios por sus primeras cinco décadas; Alicia festejó sus 50 años el 31 de agosto rodeada de su familia y junto a su esposo, el también músico Cruz Martínez, con quien celebró 18 años de matrimonio.