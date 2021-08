Contará Tamaulipas con 13 diputados federales

En sus mensajes transmitidos a través de sus redes sociales coinciden en señalar que trabajarán a favor de la población de Tamaulipas.

Oscar Almaraz Smer del PAN, representante del Distrito 5 Federal con cabecera en Victoria, afirmó: "A trabajar, son muchas las necesidades que requiere el país y en las que debemos de pensar primero en la gente, ubicándola en el centro de las decisiones, haciendo frente común por ellas, no hay tiempo para grillas partidistas, espero que en este espacio todos lo vean así".

Dijo que es un honor formar parte de los 500 Diputados que conformarán la LXV Legislatura y que llevarán la voz de más de 120 millones de mexicanos "es una gran responsabilidad llevar a la máxima tribuna los sueños y esperanzas a la que voy a dedicar todo mi tiempo, conocimiento y esfuerzo, quiero aprovechar para nuevamente agradecer a todos los que me dieron su voto de confianza, y a los que no, me den la oportunidad de que mi trabajo hable".

Por su parte, el reynosense Gerardo Peña Flores del PAN señaló: ¨Esta tarde durante mi toma de protesta en la Cámara de Diputaos de cara a la nación, refrendé mi compromiso por el estado.

Siempre Primero Tamaulipas

¡Te doy mi palabra!¨

El madérense Erasmo González Robledo, diputado por Morena, afirmó: ¨Este es el equipo que va a defender tus derechos y va a seguir trabajando por las causas del pueblo de Tamaulipas desde el Congreso Federal en la LXV Legislatura. No tengan duda: Les vamos a seguir dando resultados. #aDarleTamaulipas #TodosSomosMorena Olga Juliana Elizondo Guerra, Adriana Lozando, Claudia Hernández, Blanca Narro, Tomás Gloria Requena, Ana Laura de la Rosa.

La priista Montserrat Arcos Velázquez apuntó: ¨Inicia una nueva etapa, donde con un gran compromiso, tomé protesta como Diputada Federal Priista de la LXV Legislatura. Vamos a trabajar y servir con responsabilidad a las y los mexicanos, unid@s por el futuro del país¨.

Su periodo oficial inicia del 1 de septiembre del 2021 y concluye el 31 de agosto del 2024.

Óscar Almaraz, del PAN.

Gerardo Peña, del PAN

Montserrat Arcos Velázquez del PRI.