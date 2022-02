Contaminan más de lo que admiten

Christian, un ex cantante de gospel nominado al Grammy, se quejó de que los informes negativos de los medios habían oscurecido "el buen trabajo que nuestro personal y esta industria han hecho por un medio ambiente más limpio, la nación industrializada más limpia del planeta".

Luego, el presidente y sus dos compañeros comisionados electos volvieron a su agenda y, sin debate, aprobaron 39 solicitudes más de compañías de petróleo y gas que solicitan permiso para quemar o ventilar gas natural rico en metano, un poderoso gas de efecto invernadero.

Durante gran parte de la última década, los operadores de petróleo y gas en Texas y una docena de otros estados de EE. UU. han quemado o quemado al menos 3,5 billones de pies cúbicos de gas natural, según un análisis de datos satelitales realizado por el Centro Howard para el Periodismo de Investigación. . Esa cantidad equivale a más de $10,600 millones en ingresos según el valor de mercado del gas natural entre 2012 y 2020. La industria también ha liberado directamente cantidades desconocidas de gas a la atmósfera a través de un proceso llamado ventilación. Entre ellos, la quema y la ventilación liberan un cóctel nocivo de dióxido de carbono, metano y otros contaminantes.

Los climatólogos han advertido que sin reducciones drásticas e inmediatas en las emisiones de dióxido de carbono y metano, el mundo perderá su oportunidad de evitar los efectos más mortíferos y destructivos del cambio climático, que ya está contribuyendo a incendios forestales, inundaciones y otros desastres naturales sin precedentes en todo el mundo. el planeta. Los epidemiólogos también han relacionado las emisiones en llamas con los nacimientos prematuros.

La quema ha aumentado junto con el auge del fracking que ayudó a los productores a desbloquear combustibles fósiles que antes eran inalcanzables e impulsó las economías locales, estatales y nacionales durante la última década y media. Estados Unidos ahora produce suficiente petróleo y gas natural para ser energéticamente independiente, sus volúmenes superan a Arabia Saudita y Rusia.

POZOS DE PETRÓLEO

La quema se produce principalmente en los pozos de petróleo, pero incluso las empresas que producen y venden principalmente gas natural queman una parte. Las empresas argumentan que queman y ventilan por seguridad y mantenimiento y porque vender o reutilizar el gas no es económicamente factible. La industria y sus reguladores incluso se refieren a este gas como "desecho". Pero los expertos dicen que se está desperdiciando un recurso valioso debido a las regulaciones débiles, el seguimiento ineficaz de la quema y el venteo, y la falta de incentivos económicos para capturar y vender el gas.

"La atmósfera es un vertedero gratuito", dijo Robert L. Kleinberg, investigador principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. "Es como tirar basura por la ventana en la Edad Media".

Independientemente de las razones, cada acto de quema y ventilación libera metano, que atrapa el calor 80 veces más eficazmente que el dióxido de carbono durante un período de 20 años, lo que hace que la reducción de metano sea una de las rutas más rápidas para reducir el calentamiento global, dicen los expertos.

Durante la cumbre climática de la ONU en Glasgow, Escocia, en noviembre, la administración Biden dio a conocer su propuesta para reducir las emisiones de metano de la industria de petróleo y gas de EE. UU., la mayor fuente industrial de metano del país. Si bien los planes para una tarifa de metano murieron en el Congreso, la Agencia de Protección Ambiental ha propuesto nuevas regulaciones para eliminar la ventilación en los pozos de petróleo nuevos y existentes y exigir a las empresas que capturen y vendan gas siempre que sea posible.

Los expertos dicen que eliminar la quema de rutina es factible desde el punto de vista técnico y político, y algunas empresas ya están trabajando para lograr ese objetivo.

"Nadie tiene motivos para poner metano en el aire con fines beneficiosos", dijo Kleinberg.

Pero los reguladores desconocen en gran medida la cantidad de gas que se quema y ventila, descubrió el Centro Howard. Es un punto ciego que se desarrolla bajo una supervisión federal limitada y un mosaico de regulaciones estatales, aplicación laxa y recopilación de datos inconsistente.

DATOS ERRÓNEOS

Durante al menos 17 años, los auditores del gobierno han advertido que los datos erróneos estaban cegando a los reguladores sobre la cantidad de gases de efecto invernadero que la industria del petróleo y el gas expulsan a la atmósfera. En 2004, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EU recomendó mejorar la recopilación y supervisión de datos. Específicamente, la GAO sugirió informes estandarizados para datos de quema y venteo en todos los estados, y el uso de datos satelitales para mejorar la precisión de la información de quema. Recientemente, en 2016, la misma oficina advirtió que las emisiones de gas natural de la producción de petróleo y gas en tierras federales no se estaban rastreando de manera constante.

"No se puede regular lo que no se mide", dijo Gunnar Schade, científico atmosférico de la Universidad Texas A&M que ha utilizado datos satelitales para estudiar las llamaradas en Texas. "En realidad, no tenemos un buen control de lo que sucede en la atmósfera por varias razones, algunas de ellas por diseño, otras por negligencia".

Los volúmenes de quema satelital calculados por el Centro Howard, con la orientación de los científicos que fueron pioneros y utilizaron la metodología, superan con creces el total informado a las agencias reguladoras en los 13 estados designados por el Departamento de Energía de EE. UU. que tienen una actividad de quema significativa en curso o potencialmente creciente. También superaron con creces el total publicado por la Administración de Información de Energía, la agencia de análisis del Departamento de Energía de EE. UU. que dice obtener sus datos de los estados.

Las leyes en esos estados con grandes emisiones varían mucho en cuanto a cuándo las empresas pueden quemar o desahogarse, si necesitan aprobación previa, cuánto pueden emitir y si serán sancionadas o de qué manera si las descubren infringiendo las reglas, encontró el Centro Howard. . Todas las regulaciones, incluso las más estrictas, tienen innumerables excepciones. El gobierno federal no regula la quema y el venteo excepto en tierras federales y tribales y en aguas federales.

Cuatro de los estados mantienen poca o ninguna información sobre los volúmenes de quema y ventilación, encontró la investigación del Centro Howard. En aquellos que mantienen datos de volumen, se basan en información autoinformada por operadores de petróleo y gas, algunos utilizan estimaciones en lugar de mediciones medidas. Hay pocas auditorías periódicas de precisión o integridad.

"Estás totalmente a la merced de lo que es el autoinforme", dijo Tim Doty, exasesor técnico principal de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, que se encarga de mantener la calidad del aire en lo que los datos satelitales muestran que es el mejor del país. -estado de ensanchamiento. "Algunas de las empresas están tratando de hacer lo correcto, pero no todas las empresas están tratando de hacer lo correcto".

La tecnología satelital ofrece una forma de medir la precisión de los volúmenes de quema autoinformados. Si bien tiene limitaciones, la tecnología generalmente se considera la mejor herramienta independiente disponible para medir los volúmenes de quema, aunque no es una que los reguladores estatales y federales hayan adoptado.

EL PROGRAMA

La metodología fue iniciada en 2012 por Christopher Elvidge, un científico que entonces trabajaba en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Utiliza satélites equipados con instrumentos Visible Infrared Imaging Radiometer Suite para detectar destellos de operaciones de petróleo y gas y estimar los volúmenes de gas que queman, en función de la luz infrarroja que emiten. Cuando Elvidge más tarde se mudó al Grupo de Observación de la Tierra de la Escuela de Minas de Colorado, el programa lo acompañó.

Los reporteros del Centro Howard recopilaron y analizaron los datos satelitales de los estados con mayor quema desde 2012 hasta 2020. Luego compararon esos totales con los volúmenes de quema reportados por la compañía recopilados por los reguladores en los mismos estados.

Los datos satelitales mostraron que Texas, Dakota del Norte y Nuevo México fueron los estados con mayores brotes, por amplios márgenes. También reveló grandes discrepancias en comparación con los volúmenes informados por el estado.

Algunos estados permiten que las empresas informen los totales combinados de sus volúmenes de quema y venteo, lo que hace imposible establecer una comparación significativa con los volúmenes de quema solo captados por los satélites. Pero en Texas, por ejemplo, los datos satelitales indicaron que el volumen de gas quemado por sí solo era casi el doble de la cantidad reportada tanto para el gas quemado como para el venteado, lo que genera dudas sobre la falta de información. Y en Montana, los informes combinados de volumen de quema y venteo de las empresas fueron casi un 150 % más altos que los volúmenes solo de quema detectados por los satélites, lo que destaca las incógnitas en torno a la ventilación.

Las disparidades persistieron incluso en los estados que requieren que los operadores de petróleo y gas informen por separado los volúmenes de quema y venteo, lo que debería permitir una comparación justa con los datos satelitales. En Dakota del Norte, por ejemplo, los satélites detectaron un 25 % más de llamaradas de lo que informaron las empresas. En Wyoming, la discrepancia fue más o menos la misma, pero en la dirección opuesta.

Algunas de las discrepancias, dicen los científicos, pueden deberse al hecho de que algunos estados no requieren que las empresas informen todos los casos de llamaradas, y que los satélites itinerantes no captan todas las llamaradas, especialmente las pequeñas o intermitentes.

Pero el hecho de que los volúmenes informados por la empresa difieran drásticamente de los de una verificación empírica indica que los datos del gobierno son inexactos o incompletos y que los formuladores de políticas no conocen el alcance de los gases de efecto invernadero resultantes de la quema y la ventilación, incluso cuando intentan elaborar cambios climáticos. cambiar la legislación.

"Casi ha habido una especie de acuerdo tácito de que aceptaremos las estimaciones", dijo Barry Rabe, miembro principal de la Institución Brookings que estudia políticas públicas y ambientales.

El comisionado de Ferrocarriles de Texas, Wayne Christian, a la izquierda, dijo que los informes negativos "oscurecen el buen trabajo para apoyar un medio ambiente más limpio".