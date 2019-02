Consume fuego a empresa recicladora en Nuevo León

Monterrey, México.

Durante cinco horas, bomberos y elementos de Protección Civil trabajaron para sofocar el incendio que consumió una recicladora de llantas, en Juárez.



Pese a lo aparatoso del siniestro, que ocasionó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del área metropolitana, las autoridades no reportaron lesionados.



Sin embargo, de manera preventiva, los rescatistas de Protección Civil evacuaron a ocho personas que tenían sus domicilios cerca del lugar del siniestro.



Hasta anoche las autoridades no habían determinado la posible causa del incendio.



El siniestro se reportó alrededor de las 6:30 horas en el negocio EIR, ubicado en la Carretera Juárez-Apodaca, en el Ejido Juárez.



Al ver la magnitud del fuego que consumía las llantas, se requirió el apoyo de los bomberos de Juárez, Guadalupe, Apodaca y Nuevo León.



Además acudieron rescatistas de Protección Civil de diversos municipios, policías municipales y de Fuerza Civil, quienes acordonaron la zona para evitar más riesgos o incidentes con lesionados.



También llegaron en apoyo varias pipas de Agua y Drenaje para abastecer de agua a las máquinas de bomberos.



Según la fuente, a las 11:40 horas los bomberos determinaron que el incendio en la recicladora había sido sofocado.



El informante añadió que las autoridades entrevistaron al dueño del negocio, quien aseguró que no sabía qué pudo haber ocasionado el fuego.



El comerciante agregó que el siniestro consumió alrededor del 70 por ciento de los neumáticos que tenía almacenados en el predio.



Los socorristas continuaron los trabajos en el lugar para evitar que las llamas se reavivaran.