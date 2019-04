Consuelo Duval regresa a la comedia con "Julia vs Julia"

Cd. de México.

La famosa hará que las risas y la diversión se eleven junto al elenco conformado por Ruy Senderos, Alejandro Ávila, Priscila Paz, Liliana Abud, entre otros.



La serie contará la vida de una villana de telenovelas de Televisa que atraviesa por una crisis existencial, lo que la deja sin trabajo, amigos y dinero.



"Es la historia encantadora y cautivadora de una actriz en decadencia que hace todo por que el tiempo no pase, y se sigue manteniendo en el lugar que no le corresponde", afirmó Duval en conferencia de prensa.



La actriz aseguró que su personaje será totalmente diferente a sus antiguos papeles como Federica P. Luche, en la Familia P. Luche, o Nacaranda, en La Hora Pico.



"Una de las cosas que pedí a mi director es que este papel no se pareciera en ninguno de los que hice anteriormente.



"Lo que me fascina de Julia es que nunca en los 13 capítulos jamás pierde la esperanza de que la están convirtiendo en lo peor y su autoestima está rota y, al final de todo siempre, dice que todo estará bien. Es el mejor personaje. Espero lo disfruten", aseguró.



Julia Contra Julia comenzará a transmitirse a partir del 30 de abril, al finalizar el noticiero de Denise Maerker, por Las Estrellas.