Consideran tercera vacuna para adultos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Plan Nacional de Vacunación en el país contempla seguir inmunizando a jóvenes menores de 18 años, se analizará la posibilidad de incluir a los niños y "en breve", se va a reforzar el esquema para adultos mayores.

"Lo importante es decirles a todos los mexicanos, en esencia dos cosas: que la vacuna ayuda y que no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna frente a la nueva variante (ómicron) y que no tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una dos y tres dosis", expresó.