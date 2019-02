Consideran a Jussie Smollett como sospechoso

Cd. de México.

"Los detectives están presentando evidencia ante el Gran Jurado del Condado de Cook", publicó este miércoles el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, en Twitter.



La policía de Chicago lo acusa de haber presentado un informe judicial falso, lo que se considera un delito grave de Clase 4.



Los investigadores revisaron los videos de vigilancia privada y pública del área donde Smollett dijo que fue atacado, pero no encontraron imágenes de la golpiza.



A través de un porta voz, el fiscal principal del condado de Cook, Kim Foxx, se retiró de la investigación el martes.



"La decisión de retirarse (Kim Foxx) se tomó para abordar posibles cuestiones de imparcialidad basadas en la familiaridad con testigos potenciales en el caso", dijo la portavoz Tandra Simonton.



Sin embargo, no explicó cómo Foxx estaba familiarizado con alguien en el caso; agregó que el fiscal no tendría más comentarios.



Será el primer asistente de Foxx, Joe Magats, quien supervise el caso.