Considera INE multas por 13 mdp a partidos. Dictamen de Unidad de Fiscalización

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral pondrá a consideración este lunes el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, el cual considera multas por 12 millones 907 mil 864.10 pesos para candidatos y partidos políticos tras el proceso local 2018-2019 celebrado el dos de junio en esta entidad.

El dictamen elaborado por la UTF el dos de julio señala que las conductas más sancionadas fueron: Egresos no reportados (21 millones 820 mil 420.04 pesos), egresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte (12 millones 370 mil 949.67 pesos), y aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMAS que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo (siete millones 225 mil 082.96 pesos).

Fueron presentados 155 informes de gastos de campaña los cuales tendrían observaciones por más de ocho millones 605 mil pesos.

El dictamen explica que en el período de campañas fueron realizados 802 recorridos de monitoreo en vía pública, 54 monitoreos de medios impresos, 545 visitas de verificación a casas de campaña y eventos, y 146 monitoreos a páginas de internet y redes sociales.

Será durante la discusión del dictamen cuando se conocerá el detalle de las multas de manera individual para los 154 candidatos por partidos y el candidato independiente en el Distrito 02 de Nuevo Laredo, Octavio Almanza Hernández.

Tamaulipas es el tercer estado con el mayor monto sancionado, en primer lugar aparece Baja California con 28 millones 827 mil 480.20 pesos y en segundo Quintana Roo con 13 millones 143 mil 773.29 pesos, les siguen en orden descendente Durango con 12 millones 496 mil 203.67, Aguascalientes con 11 millones 896 mil 849.51, y Puebla con 6 millones 247 mil 444.28 para un total de 85 millones 519 mil 615.06 pesos en las cinco entidades con elecciones ordinarias y la elección extraordinaria en Puebla.

Sólo en el caso de la elección de alcalde del Municipio de Cosío en el Estado de Aguascalientes se presentó un caso de rebase en topes de gasto de campaña por el 8.82 por ciento, por lo que se podría presentar el caso de nulidad de la elección en la cual resultó favorecido el candidato del Partido Verde Ecologista, Eusebio Enrique Delgado Esparza, apenas con el 2.97 por ciento sobre el segundo lugar, Salvador Torres Aguilar del PRI.

SECUELA. El INE revisó todos los gastos de las pasadas elecciones legislativas.

Bajo lupa

