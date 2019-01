Considera Donald Trump "crisis humanitaria" el cierre de gobierno

Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy como "crisis humanitaria" el cierre parcial del gobierno, el más largo de la historia de este país, tras su fracaso en el Congreso de mayoría demócrata para lograr recursos para construir un muro en la frontera sur del país.

"¡Los demócratas podrían resolver el cierre en 15 minutos! Llamen a su senador demócrata o congresista. ¡Díganle que lo hagan! Crisis humanitaria", escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.

"Tenemos una crisis humanitaria masiva en nuestra frontera sur. Estaremos fuera por mucho tiempo, a menos que los demócratas regresen de sus 'vacaciones' y regresen al trabajo. ¡Estoy en la Casa Blanca listo para firmar!", emplazó el mantario a los opositores en otro tuit.

Trump afirmó que tiene un plan para el cierre del gobierno, "pero para comprender ese plan, tendrían que comprender el hecho de que gané las elecciones y prometí seguridad y protección para el pueblo estadunidense. Parte de esa promesa era un muro en la frontera sur. ¡Las elecciones tienen consecuencias!", apuntó.

El viernes, el presidente descartó declarar una "emergencia nacional" a fin de obtener los fondos para construir un muro en la frontera sur, luego que por días amenazó con tomar dicha medida ante la negativa de los demócratas en el Congreso de autorizar los recursos.

"La solución más fácil es que yo declare una emergencia nacional (...) pero no voy a hacer las cosas así de rápido", señaló el mandatario en la Casa Blanca.

El cierre parcial del gobierno estadunidense entró este sábado en su vigésimo segundo día, convirtiéndose en el cierre más largo en la historia de Estados Unidos.

El récord anterior se registró durante la administración del entonces presidente William Clinton, cuyo cierre del gobierno duró 21 días, desde diciembre de 1995 hasta el 6 enero de 1996.

