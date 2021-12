Considera AMLO a Santiago Nieto y Alejandro Gertz "gentes íntegras"

No obstante, dijo que se debe investigar para que los dos implicados aclaren el origen de los recursos económicos y bienes materiales que ostentan.

CIUDAD DE MÉXICO.- "Yo los considero gentes íntegras, no los considero deshonestos", señaló el presidente Andres Manuel López Obrador para defender al titular de la Fiscalía General de la República ( FGR ), Alejandro Gertz Manero y el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), ambos señalados por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Incluso, aseguró que las acusaciones en contra de sus colaboradores es un asunto de dos periódicos, propiedad de los empresarios Alejandro Junco de la Vega y Juan Francisco Ealy Ortiz que se editan en la ciudad de México.

"Que se haga la investigación porque parece que el Reforma la trae contra Santiago (Nieto) y El Universal contra el Fiscal (Alejandro) Gertz Manero así está y como diría el maestro (Carlos) Pellicer: Sigan su camino yo ya me voy a desayunar", expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó una postura ante los reportajes publicados desde el lunes pasado en los diarios El Universal y Reforma donde se documentan bienes y propiedades adquiridas por el fiscal y el ex titular de la UIF.

"Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea. Hasta mis hijos, sea quien sea, no hay tolerancia para nadie", aseguró el titular del Ejecutivo federal.

Luego comentó que, en el caso de Santiago Nieto, que lo investigue la Secretaría de la Función Pública (SFP), "si le corresponde".

"A él (Santiago Nieto) le convendría que declarara formalmente y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción... Es el mismo caso del fiscal Gertz, que se lo traen también", aseguró.

Por ello, consideró que es necesario hacer una investigación, argumentando que el extitular de la UIF ha explicado públicamente que las cuatro propiedades adquiridas en los últimos dos años, fueron compradas a través de "créditos que solicitó"

"Pero está la (Secretaría) de la Función Pública, puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema", indicó el mandatario.

Cuando le preguntaron si el ex director de la UIF, Santiago Nieto le había compartido información sobre una presunta investigación interna contra el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, el presidente López Obrador respondió:

"No me lo compartió, pero es lo mismo, en el caso de El Universal mi examigo (Juan Francisco) Ealy Ortiz como lo encontraron allá en la boda de Santiago (Nieto), con 30 mil dólares pues este debe estar enojadísmo contra el Fiscal Alejandro Gertz Manero", dijo el mandatario en referencia a la detención del empresario que viajó en un avión privado a Guatemala portando dinero en efectivo que no reportó ante autoridades del país centroamericano.

Luego, el presidente Obrador consideró que las filtraciones de documentos oficiales en medios de comunicación eran parte del quehacer periodístico "de antes".