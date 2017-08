CONOCE A TU SELECCIÓN: ÉL ES... ERICK VÁZQUEZ

Hay que ser valiente para jugarle unas vencidas a Erick ‘‘El Toro’’ Vázquez. Con ese reto nos recibe el imponente pelotero de la Liga Treviño Kelly, que presume el apodo hasta en su guante. El beisbolista más grande y fuerte del equipo mexicano, se declara listo ya sea para subir a la loma de pitcheo o jugar la primera base en la Serie Mundial de Williamsport.

La mitad de su corazón es de Tampico, la tierra que lo vio nacer, la otra mitad le pertenece a Reynosa, el lugar que le ha permitido cumplir uno de sus sueños.

“Al principio cuando me vine extrañaba mucho a mi familia, pero ya estoy acostumbrado, digamos que soy mitad de aquí y mitad de allá”, comenta con mucha sinceridad.

Erick es un pequeño gigante que nunca se mete en problemas. Es el ídolo de su hermano Mateo, el orgullo de su abuelo Faustino Vázquez.

Una lesión que sufrió a principios del año en su brazo derecho, estuvo a punto de dejarlo fuera del equipo, sin embargo, su tenacidad y su fe en Dios, ayudaron para que se recuperara justo a tiempo. El destino de la familia Vázquez Sobrevilla era quedarse en Reynosa. A principios de este año, su padre Erick Eduardo aconsejado por su esposa Alma, rechazó ofertas de trabajo fuera de Reynosa porque tenían la corazonada de que algo bueno estaba por venir para su hijo y no se equivocaron.

ACÁ ENTRE NOS...

¿Te gusta que te digan el ‘‘Toro’’?

“Me gusta el apodo, siento que se me va a quedar así, hasta lo pedí en mi guante”.

¿Cuál es tu juguete favorito?

“Los Lego, me gustaban mucho, a veces me desesperaba un poco porque no encontraba una pieza, el problema es que ya no sé ni dónde están”.

¿Algo que no te gusta hacer?

“Recoger y salir a tirar la basura, pero tengo que hacerlo”.

¿A qué le tienes miedo?

“A las películas de terror, no me gustan para nada”.

¿Cuál es tu comida favorita?

“Las quesadillas y el espagueti”.

¿Cuál ha sido el momento más feliz?

“El haber pasado al Mundial de Williamsport”.

¿Qué música te gusta escuchar?

“El rap y los corridos”.

¿Recuerdas alguna travesura?

“Una vez le aventé una pelota de beisbol a mi primo Alfonso en el ojo y se lo dejé todo morado”.





MÁS DEL “TORO”

>Nombre: Erick Vázquez Sobrevilla

>Fecha de Nac: 26 de diciembre del 2004

>Posición: Primera Base y Pitcher

>Equipo Favorito: Cachorros de Chicago

>Jugador Favorito: Roberto Osuna

>Escuela: Secundaria Ing. Marte R. Gómez (2do Grado)

>Facebook: Erick Vázquez Sobrevilla