CONOCE A TU SELECCIÓN: ÉL ES... CARLOS JAIME GARCÍA

En septiembre del 2016, Carlos Jaime García se puso por primera vez el uniforme de la Liga Treviño Kelly, sin saber que en menos de un año lograría cumplir el sueño de representar a México en la Serie Mundial de Williamsport. El jardinero izquierdo de la novena reynosense nació en Monterrey hace 12 años, pero el destino se encargó de traerlo a la tierra de su padre en donde encontró al equipo perfecto. Pocos saben que Carlos Jaime se inició en el futbol soccer pero un día decidió colgar los tachones para dedicarse en cuerpo y alma al llamado rey de los deportes. Ese y otros secretos, acepta compartir en exclusiva con EL MAÑANA. Todos los cambios que se han presentado en su vida han sido para bien y de ninguno se arrepiente. La seriedad en su cara va desapareciendo conforme avanza la plática. Carlos Jaime, el pelotero con nombre de actor de telenovela, nos invita a pasar a su cuarto para conocerlo mejor. El baúl de sus juguetes es muy grande y por eso le cuesta trabajo elegir a su favorito. Entre sus trofeos más preciados resalta la pelota con la que conectó su primer cuadrangular vistiendo la franela de la Kelly, que tiene escrita la fecha y el rival (18 de septiembre del 2016 contra la Villa del Refugio).

“Fue mi primer jonrón, fue especial porque lo conecté en Monterrey, recuerdo que mi papá se fue corriendo a toda velocidad para atrás de la barda para guardar la pelota”, recuerda el beisbolista que antes jugaba para la Liga Valle.

Sin saberlo salió bueno para el baile. El clima frío es su favorito así que en Reynosa ha sufrido un poco. Aunque ya no juega futbol, trata de no perderse los partidos de los Tigres UANL, su equipo favorito. Confiesa que reprobó literatura pero ir a la escuela nunca le ha resultado una pesadilla, por el contrario, le encanta estudiar. Sus padres, Carlos Jaime y Rocío del Pilar, así como su hermanita Sarah Inés, están orgullosos de él y no es para menos, es uno de los 14 peloteros infantiles más famosos de México.





ACÁ ENTRE NOS...

¿Qué es lo que más te gusta hacer fuera del beisbol?

“Me gustan mucho los videojuegos como el MLB 2017, también escuchar música y dormir mucho”.

¿Cuál es tu juguete favorito?

“Desde siempre me han gustado los dinosaurios, mi preferido el T-Rex y el triceratops, jugaba a que se peleaban”.

¿A qué le tienes miedo?

“A la oscuridad, siempre me ha dado miedo y por eso cuando apago la luz me voy corriendo a la cama y trato de tener algo que me de poca luz”.

¿Cuál es tu comida favorita?

“El sushi”.

¿Qué música te gusta escuchar?

“El rock, por ejemplo Imagine Dragons es uno de mis grupos favoritos”.

¿Puedes compartir un momento feliz de tu vida?

“Cuando fui a ver mi primer partido de Grandes Ligas a Miami, fue increíble, nunca había estado en un estadio tan grande”.

¿Recuerdas alguna travesura?

“Bajarle los pantalones a un amigo en la escuela”.





MÁS DE CARLOS

>Nombre: Carlos Jaime García Cruz

>Fecha de Nac: 7 de agosto del 2004

>Posición: Jardín Izquierdo

>Equipo Favorito: Dodgers

>Jugador Favorito: Clayton Kershaw

>Escuela: Secundaria Colegio Mexicano (2do grado)

>Facebook: Carlos Jaime García