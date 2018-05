Conoce el truco de Kim Kardashian para no engordar

Se acerca el verano y con él como cada año comienzan a aflorar miles de dietas milagro y productos que prometen perder una gran cantidad de peso en tiempo récord. A pesar de que estas dietas, por lo general, son nocivas para la salud y muy caras —ya que los productos milagrosos que animan a utilizar tienen un precio muy elevado— siguen triunfando gracias a que caras muy conocidas las promocionan y alaban sus beneficios en redes sociales. Este es el caso de Kim Kardashian, gran abanderada del culto al cuerpo que con frecuencia vende su rostro a estos productos que prometen grandes resultados a cambio de poco esfuerzo y mucho dinero.

El último ejemplo de esto son unas piruletas que supuestamente prometen controlar el apetito y ayudar a tener un vientre plano y perfecto. La marca en cuestión es Flat Tummy Co, que ya ha colaborado en varias ocasiones con la familia Kardashian. "Chicos... Flat Tummy Co acaba de lanzar un nuevo producto. Son Appetite Suppressant Lollipops y parecen literalmente irreales. Están dando a las primeras 500 personas con un 15 % de descuento en su web, así que si queréis echarles el guante ¡Tenéis que hacerlo rápido! #suckit (chúpalo)", escribía la estrella de la telerrealidad en su cuenta de Instagram donde acumula 111 millones de seguidores.

Cada una de estas piruletas tiene 35 calorías, según Flat Tummy Co, y se venden en paquetes de 60 unidades por la friolera de 49 dólares, unos 42 euros (ocho dólares más si tienen que enviarlo fuera de Estados Unidos). La propia compañía asegura que tomando estos dulces se consigue reducir el hambre y tener los antojos bajo control, así como "maximizar la saciedad", y anima a tomar una cada vez que se empieza a sentir hambre.

Desde luego esta es una práctica nada recomendable, ya que como aseguran los médicos para tener éxito de una dieta adelgazante solo hay que ingerir menos calorías de las que se consumen, para que así el cuerpo utilice las reservas que tiene, lo que conlleva a una pérdida de peso. Además, esto no puede hacerse así como así, sino que para lograrlo es importante llevar una dieta equilibrada que aporte todos los nutrientes necesarios para el correcto comportamiento del cuerpo y complementarlo con ejercicio físico.

Una máxima que no han tardado en recordarle a la mediana de las hermanas Kardashian, a la que también le han recriminado que envía un mensaje equivocado a todas las mujeres que la siguen en redes sociales. Entre algunos de los comentarios de personas anónimas se puede leer: "Promover algo poco saludable como esto para tus 111 millones de seguidores también es tu responsabilidad, considerando cómo los jóvenes te admiran. Ahora al publicar esto creerán que morir de hambre es guay".

Además, otras caras conocidas como la presentadora de televisión Jameela Jamil también ha reaccionado a esta publicación: "No. Eres una influencia terrible y tóxica para las chicas. Admiro las capacidades de marketing de su madre, es un genio y una explotadora innovadora. Sin embargo, esta familia me hace sentir realmente desesperada viendo a lo que reducen a las mujeres: Quizás no tomes supresores del apetito y come lo suficiente para alimentar tu cerebro para trabajar duro y tener éxito. Y para jugar con tus hijos y divertirte con tus amigos. Así al final de tu vida tendrás algo que contar aparte de: tenía un estómago plano".