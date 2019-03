Conoce el automóvil más caro de todos los tiempos

Nueva York, Estados Unidos.

Para su 110 aniversario, Bugatti creó un coche negro azabache que dice ser el automóvil más caro de todos los tiempos. No se vería fuera de lugar si fuese el modo de transporte preferido del villano de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader.



"La Voiture Noire" tiene un precio de 11 millones de euros (12.5 millones de dólares), lo que compraría unos 300 modelos Tesla 3.



El vehículo único ya se vendió y se rumora que el nuevo propietario es el ex máximo responsable y presidente de VW, Ferdinand Piech.



Piech era conocido por su estilo de liderazgo duro antes de abandonar la matriz de la marca, Volkswagen AG, en abril de 2015.



No se menciona a Piech en la declaración de Bugatti y únicamente se describe al nuevo propietario como un "entusiasta" de la marca.



Piech aprobó algunos de los costes más sonados en el desarrollo de Bugatti.



Deliberado o no, hay indicios de que Darth Vader podría haber servido de inspiración en la fabricación de la máquina negra: "El parabrisas parece fluir a la perfección hacia las ventanas laterales, como la visera en un casco", dijo Bugatti.



El motor de 16 cilindros tiene seis tubos de escape y las extravagantes especificaciones de "La Voiture Noire" destacan el delicado equilibrio de VW en su imperio de 12 marcas.



El máximo responsable, Herbert Diess, a cargo de la empresa desde abril, ha intentado acelerar una revisión para agilizar las operaciones y controlar el gasto.



La compañía dice que el automóvil es "mucho más que una interpretación moderna" del Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, un emblema de la industria codiciado por los aficionados a los autos clásicos y el trabajo más famoso del hijo del fundador de la compañía, Ettore Bugatti.