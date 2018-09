Congreso de Perú discute reformas impulsadas por el Presidente

Perú enfrenta este miércoles el choque más intenso de los últimos años entre un Presidente y el Congreso.

El Gobierno de Martín Vizcarra se enfrenta a un Parlamento de mayoría opositora en una sesión especial del legislativo en la que el Ejecutivo busca un calendario para lanzar a consulta popular cuatro propuestas que intentan modificar la Constitución y limpiar la corrupción del sistema político y judicial.

Si el Parlamento, liderado por el partido Fuerza Popular, niega los pedidos del Gobierno, Vizcarra podría usar el poder que le concede la Constitución para disolver el Congreso, un suceso que ocurrió hace 26 años aunque sin usarse los caminos legales.

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a conversar pero sin retroceder en sus pedidos urgentes para limpiar la corrupción que afecta a 31 millones de peruanos.

El Primer Ministro, César Villanueva, se presentó en el Parlamento y en su discurso dijo que únicamente aceptarán la aprobación de los cuatro proyectos y del referendo para el 9 de diciembre.

"Son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro proyectos los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país, por lo tanto no aceptaremos aprobaciones parciales", dijo acompañado de su gabinete.

Con ironía, recordó que en la víspera -luego que el Mandatario lanzara el ultimátum de que podría cerrar el Parlamento- extraordinariamente el legislativo aprobó con unanimidad y con escasos cambios uno de los proyectos enviados hace 42 días y que antes había sido calificado de "mamarracho" y "mal redactado" por legisladores de Fuerza Popular.

En efecto, el legislativo aprobó el lunes una de las reformas constitucionales, la cual permitirá una mejor elección de jueces y fiscales porque se elevó la exigencia para nombrar a los electores, quienes serán estrictamente abogados, profesores de leyes o investigadores jurídicos con larga experiencia.

Así se eliminó al corrupto y poderoso consejo elector que estaba conformado por arqueólogos, enfermeros y a veces abogados de dudosa reputación que en los exámenes para elegir a los magistrados incluso realizaban preguntas irrelevantes sobre cómo preparar comidas locales, o solicitaban a las postulantes de sexo femenino definir órganos sexuales o declarar su actual estado sentimental.

El aparente cambio de actitud beligerante por un modo al parecer más pacifista del grupo mayoritario Fuerza Popular fue interpretado por los expertos como una aceptación pública de la alta desaprobación (85 por ciento) que posee el Congreso de acuerdo a las más recientes encuestas.

El analista político Jorge Saldaña Ramírez dijo a la AP que si el Congreso fuera cerrado, los legisladores volverían a ser un ciudadano cualquiera: sus despachos cerrarían, su personal quedaría en la calle, no tendrían guardaespaldas, dinero adicional por viajes de representación, ni inmunidad judicial. Indicó que reciben 91 mil 618 dólares anuales del dinero público, en un país donde el sueldo mínimo es 23 veces menos.

Saldaña, que conoce la dinámica del Parlamento peruano desde 1984, cree que al final Fuerza Popular no se va a exponer al cierre del Congreso, ni ninguna otra bancada opositora.

Vizcarra se reunió temprano con sus ministros en el palacio presidencial y luego salió a la puerta para despedirlos antes de que se dirigieran a pie hasta el cercano Congreso.

"Estamos yendo con el ánimo al tope, con confianza, con optimismo", dijo el mandatario quien luego anunció que partiría al norte del país para revisar el avance de una obra hidráulica de irrigación.

Quedan otros tres proyectos de reformas constitucionales que, si llegan a un acuerdo el miércoles, podrían ser debatidos y perfeccionados como máximo hasta el 4 de octubre: prohibir la reelección de parlamentarios, regular el financiamiento privado a las campañas políticas y proponer el retorno a un Congreso bicameral. Perú tiene un congreso unicameral desde 1993.

Los parlamentarios empezaron un largo debate, cuyo fin y resultado aún es incierto.