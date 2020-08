Congela óvulos su hija menor

La hija menor de la cantante Karina decidió congelar sus óvulos antes de seguir con su proceso de cambio de sexo.

Desde hace años, su pequeño de 14 años cambió su género, pues se convirtió de Hannah a Xander, un niño adolescente.

Sin embargo, el joven quiso guardar algunas de sus semillas femeninas por si en un futuro decide tener descendencia, así lo dio a conocer su famosa madre en Ventaneando.

"Pasamos un proceso maravilloso que se hizo antes de que él (Xander) empezara este último proceso porque bueno, eso se hecha a perder y cuando viene la última transformación como mujer ya no va a funcionar, ya no va a producir esos óvulos. Eventualmente me imagino que va a querer ser papá algún día", indicó.

La intérprete "Sé Como Duele" dijo que el proceso de cambio de sexo ha sido muy bello y se siente orgullosa de su hijo.

"Él va a poder tener sus hijos en el momento que él lo decida y con quien lo decida. Me parece fantástico que hayamos podido como padres brindarle a él la posibilidad de que sea papá de un hijo de él", agregó.