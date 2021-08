Confirman brote de Covid en sucursal bancaria; cierran temporalmente

Cd. Victoria, Tam.- El miércoles fue el día con más contagios COVID-19 en lo que va del año con 408 casos siendo Victoria el cuarto municipio con más casos activos actualmente, a pesar de esto, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no prevé algún reforzamiento en operativos a menos que el nuevo decreto gubernamental así lo establezca.

"Son vigilancias constantes a todos los establecimientos para que se cumplan los acuerdos que vienen registrados ahí, son cada quince días, nosotros prácticamente esperamos el último día para ver qué variaciones hay para cada acuerdo y si son cambios muy radicales lo que se hace son exhortos", señaló el coordinador de la Jurisdicción, Gustavo Castro Ormaechea, "no vamos a redoblar las tareas porque no hemos bajado la guardia, desde hace dos meses comenzamos a ver un repunte y esto creo que ha ayudado mucho a que no se den más repuntes".