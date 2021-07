Confirma AMLO: no habrá dinero para la F1

A sólo nueve días de que termine el plazo para renovar contrato con la Fórmula Uno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Administración avalará la continuidad del Gran Premio de México, siempre y cuando no implique poner dinero.

"Si no implica dinero yo avalo, estoy de acuerdo. El asunto es si tenemos que aportar y yo soy un poco cicatero pues en estos casos", declaró el titular del Ejecutivo federal este martes, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La fecha límite para que la Federación Internacional ratifique a Mexico en el calendario a partir del 2020, concluye el jueves 28 de febrero.

El contrato que celebró el comité organizador del Gran Premio de Mexico con el apoyo de la anterior Administración presidencial fue por cinco años, y el último Gran Premio firmado es el del 2019, por lo que la renovación o la retirada del evento, se podría confirmar en los próximos días.

"No sé cómo estén los contratos de la Fórmula Uno, pero si no están firmados ya no vamos a poder, porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya", explicó López Obrador.

"Vamos a seguir apoyando todos los deportes pero con austeridad, sin que haya excesos, sin derroche", dijo.

Consultado también sobre la continuidad de la NFL con el partido de temporada regular que se celebra en el Estadio Azteca anualmente, el Presidente ratificó que se respetará el contrato del juego cancelado del 2018, para que pueda realizarse este año, pero no detalló si se mantendrá el apoyo para los siguientes años.

"Lo que ya está contratado se respeta. Ese partido que quedó pendiente en el caso del futbol americano se va a realizar, ese fue el acuerdo porque ya existía un contrato y si se revocaba se tenían que pagar multas, daños y se decidió llevar a cabo esta actividad en este año 2019", dijo.

AMLO agrego también que este miércoles estará en Monterrey para inaugurar el Salón de la Fama del Béisbol, además de anunciar apoyo presupuestal para otras disciplinas como la caminata y el boxeo.