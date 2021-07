Confiesa activista ´levantón´, tras realizar marcha por la Paz

"Pero voy a tratar de que esto quede como un asalto nada más, un susto, se puede decir me asaltaron, me levantaron, me llevaron, vi que era monte, grité a una casa, una persona se acercó, me prestó esta camisa, estos pantalones, estos tenis para que vistiera, estaba plenamente encuerado, estaba en puro calzoncillo nada más, gracias a esa persona que me prestó", exclamó.

Remarcó que no parará en denunciar la violencia y marchar por la paz en Reynosa.

"He hecho marchas por la paz, y no me había pasado esto, no puedo decir si eran o no (del crimen organizado), me preguntaron nada más unas palabras, me dijeron algo que desconozco", apuntó.

Manifestó que ya está con sus hijas y está bien de salud.

"Espero que ya no haya más represalias", agregó.

"Gracias a Dios estoy bien, puedo decirles que ni el susto, porque estas personas me dijeron varias cosas, no se cual era el objetivo de ellos, no puedo decir que es gente del crimen organizado, lo voy a toma como un asalto", dijo, tras confesar que está nervioso por lo vivido.

Recordó que desde la madrugada, lo habían amenazado si llevaba a cabo la marcha.

"Me amenazó, me dijo que algo me iba a pasar si seguía organizado marchas, yo estaba dormido", comentó, "lo voy a dejar como un asalto, me dijeron muchas cosas, estoy molesto, pero no puedo hacer más".

Recalcó que no contesten su teléfono celular porque se lo robaron, pero que ya tuvo contacto con el Fiscal Especial de Personas Desaparecidas para que cancele la búsqueda.

"Llegué a donde estoy viviendo, no puedo decirles donde estoy viviendo por seguridad, compartan el video para que llegue a más personas y sepan que estoy bien", aseveró.

Por la mañana, el activista y unas 60 personas participaron en la protesta, convocada para exigir justicia para las víctimas del 19 de junio y demandar seguridad.