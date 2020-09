Confecciona flores con hoja de palma

Matamoros, Tam.

"Algunas personas me dicen que estoy loco, pero no es así, yo solo echo a volar mi imaginación y creo arte con la hoja de las palmas que bajo de las mismas", dijo Ramón Antonio Rodríguez, quien se dedica a crear flores con este material en los cruceros y luego venderlas a la comunidad para poder sobrevivir.

Ramón es originario de Honduras. Llegó a Matamoros hace cuatro meses con la intención de cruzar a los Estados Unidos y poder llegar hasta donde está su hermano en Santana, California, pero su cita la tiene hasta el 9 de diciembre y prácticamente quedó varado en esta frontera.

Sentado sobre el camellón central de la avenida Acción Cívica y Lauro Villar, justo debajo del puente vehicular, se pone a crear sus figuras con hoja de palma para después venderlas.

"Al quedar varado en esta ciudad, pues no hay muchas oportunidades para trabajar, yo busque de ayudante de albañil o soldador y no encontré, por eso es que decidió iniciar a crear este arte con la hoja de la palma y hasta ahorita hay personas que vienen a comprarme lo que yo hago", dijo.

Explicó que estas figuras las aprendió hacer en su paso en Cancún, Quintana Roo, de ahí surgió la idea, ahora de esta manera sale adelante económicamente al venderlas.

"No invierto nada, solo tengo que echar andar mi imaginación y arriesgarme a subirme a la palma para corta la hoja, es ahí en donde se corre más riesgo, pero hasta el momento no me caído y pues yo creo arte", narró.

Comentó que el tiempo que le invierte en hace una rosa normal se tarda alrededor de dos minutos, pero si se hace una en tipo de ramo tiene que invertir hasta 10 a 20 minutos, dependiendo.

"Hay personas que valoran mi trabajo que hago en estas rosas, hay quienes vienen y me compran o simplemente me apoyan económicamente, incluso antes yo solo las ofrecía por lo que la gente quisiera darme, pero algunos si me daban una buena paga y había quienes no, como en todo, pero ya empecé a venderlas para sacar para mi sustento a diario", indicó.

Resaltó que ya en estos momentos una rosa simple la vende en 50 pesos, ya un trabajo más laborioso le están pagando 100 pesos, a veces si se vende y algunos momentos es algo lento, pero si sale para poder tener para comer.

"Pues yo voy a los Estados Unidos a trabajar, esto varado y estoy intentando salir adelante con este trabajo, abemos quienes si queremos trabajar y hay quienes no, pero somos más las buenas personas que buscamos salir adelante", dijo.

Agregó que el se instala en este crucero para trabajar como una jornada laboral de ocho horas, durante todo ese tiempo se dedica hacer las flores que sean suficientes para poderlas vender en este crucero o hay personas que se estacionan, se bajan de su vehículo y van y se las compra hasta donde él esta.