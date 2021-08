Conectan con tema

"Para hacer una colaboración se necesita de conexión, y hay algo amistoso, amoroso, de complicidad entre ella y yo, y lo dejamos fluir.

ENERGÍA AL MÁXIMO

"Gloria es súper energética, llena de creatividad, con mucha explosión de ideas y juntas la pasamos fenomenal. Hubo mucho clic, siento que nos conocíamos de toda la vida y ya somos amigas para toda la vida", comentó María en entrevista telefónica.

El sencillo, cuya letra es coautoría de la también actriz teatral, y de Marcela de la Garza, era originalmente una pieza para el disco de la jalisciense, aunque hay un "pero" en esta historia.

"Marcela y yo trabajamos para hacer canciones para mi disco. Como yo soy hiperactiva, creo que hicimos unas sesenta, un montón.

"Ella también compone con Gloria y por algo la escuchó. Gloria le dijo que la quería y le comentó que era mía, para mi disco. Entonces, Gloria dijo: ´A ella le pertenece, pero me gusta tanto que me gustaría que le preguntaran si quiere que hagamos dueto´. Y claro. ya saben la respuesta", apuntó la protagonista de Hoy No Me Puedo Levantar.

GRABAN EN MONTERREY

Esta creación, en la que Trevi y YoFred también tienen crédito autoral, fue grabada en Victoria Récords, en Monterrey. Además, su videoclip fue dirigido por Pablo Croce y filmado en Miami.

La historia, detalló María, tiene que ver con algunas experiencias personales de dos exes, quienes le explicaron cómo era irse adaptando al entorno del otro en una mudanza paulatina.

"Eso me lo explicó un ex. Sí, es súper cursi, de mucho amor, pero así soy yo. Me dijo que empiezas con el cepillo de dientes, luego te llevas la ropa interior, luego una sudadera y los tenis y terminas teniendo un cajón allá.