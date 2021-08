Condicionan inscripción en escuela Primaria

Explicó que hay varios padres de familia que le pidieron una oportunidad al profesor Moisés Cantú quien aparentemente es el director de dicha institución, ya que en este plantel existe un problema interno desde hace años en donde no se ha definido dicho cargo.

Resaltó que debido a que no todos han pagado la inscripción y el resto de la cooperación, solo dieron de alta a quienes ya cumplieron, el resto no podrá no tomar clases en línea, esto por no cubrir lo que se les esta pidiendo.

"Creo que tenemos todo el ciclo escolar para poder cubrir esta cantidad de dinero, además algunos de los padres de familia tienen a sus hijos en sexto año, ya es el último y están conscientes que tienen que pagar de lo contrario no reciben su papelería cuando termine el ciclo, pero no es justo que condicionen a nuestros hijos por no pagar lo que se nos pide en estos momentos", dijo una de las madres afectadas.

Comentó que la situación económica no es nada favorable en estos momentos, es por eso que se solicitó la oportunidad de iniciar las clases virtuales y posteriormente nos ponemos al corriente con los pagos, pero nuestros hijos fueron borrados de las listas.