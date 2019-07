Condicionan documentos de alumnos en primaria

Tampico, Tam.- Debido a que a alumnos les están condicionando la entrega de documentos, un grupo de padres de familia de la escuela José María Gajá protestó haciendo un llamado a las autoridades de educación del Gobierno del estado.

Beatriz Ramírez, madre de un alumno indicó que les están pidiendo una aportación "voluntaria" de cien pesos o de lo contrario, no les entregan los documentos de fin de ciclo escolar.

Precisaron que muchos de los padres no tuvieron otra opción, más que pagar los cien pesos a fin de que les entregaran los documentos para poderlos inscribir en el siguiente ciclo, y aunque es poco lo que piden, no se les hace justo, pues no deben existir condicionantes, pues aparte les cobraron 500 pesos como cuota anual para estancia de sus hijos.

"Dicen que esa aportación es para comprar un transformador para la escuela, yo no traía dinero en ese momento porque ya había hecho el depósito de 500 pesos de la cuota anual que piden y me salieron con que si no pagaba esos cien pesos que se supone es voluntario no podría inscribir a mi hija", precisó.

Señaló a la presidenta de la mesa directiva de padres de familia de quien dijo sólo sabe se llama Lizeth como quien le condicionó la reinscripción de su hija lo que advierte que es totalmente ilegal e injusto.

"No pueden condicionar la inscripción, somos muchos los papás que estamos en desacuerdo porque para eso pagamos la cuota anual que tampoco debe ser obligatoria pero aún así la pagamos y ya dar cien pesos más es injusto por algo que quizá solicitándolo al gobierno lo puedan donar", remarcó.